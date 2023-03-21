Актриса Аманда Байнс попала в психбольницу: ее заметили обнаженной на улице
Источник:Page Six
Американская актриса и певица Аманда Байнс недавно попала в психбольницу. Очевидцы видели, как она бродила по голой улице Лос-Анджелеса, а потом сама вызвала полицейских.
Напомним, что актриса страдает биполярными расстройствами. В преддверии инцидента она отказалась от лекарств.
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Очевидцы говорят, что Аманда остановила машину обнаженной и сказала водителю, что у нее психическое расстройство.
После этого 36-летняя Байнс сама позвонила по телефону в службу 911, ее доставили в полицейский участок. Эксперт по психическому здоровью определил, что актрисе необходима госпитализация. сейчас она остается в больнице.
Аманда Баянс за последние годы сильно изменилась / Фото Page Six
Бывший жених Аманды Пол Майкл сообщил изданию, что накануне инцидента она отказалась от лекарства. Приступ заболевания у нее произошел почти через год после того, как суд уволил Байнс от восьмилетней опеки.
Что известно об Аманде Баянс: главное
- Актриса снискала мировую славу в подростковом возрасте. Она начинала карьеру в 13 лет, когда начала вести собственную телепрограмму "Шоу Аманды". Однако украинцам она более известна с участием в популярных комедиях, в частности, "Чего хочет девушка", "Любовь на острове", "Она – мужчина", "Сидни Уайт", "Отличница легкого поведения" и т.д.
- Однако популярность и работа в Голливуде губительно отразилась на жизни Аманды Байнс. В конце 2000-х актриса имела зависимость от алкоголя и наркотиков. Поэтому ее прекратили приглашать на съемки и отменили несколько перспективных контрактов.
- Кроме того, звезды начали проблемы с законом. Аманда Байнс спровоцировала несколько ДТП и имела условный срок заключения в течение 3 лет. До 2019 г. она проходила курс лечения в реабилитационном центре.
- В 2013 году мать актрисы стала ее опекуном, а в 2018 году у нее диагностировали биполярное расстройство. Также Байнс призналась, что злоупотребляла психоактивными веществами. В феврале 2022 года актриса подала заявление о прекращении попечительства. Адвокат заявил, что состояние Байнс улучшилось и защита больше не нужна.