Амаль Клуні допомагатиме українцям, які постраждали від воєнних злочинів Росії

29 березня 2022 , 18:47
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Джерело:

Офіс генпрокурора

Дружина легендарного актора та юристка Амаль Клуні увійшла в міжнародну групу, яка підтримуватиме у російсько-українській війні. Вона зможе надавати рекомендації постраждалим, а також забезпечувати представництво у цивільних та кримінальних справах.

Амаль Клуні працюватиме у робочій групі разом з іншими юристами та науковцями на безоплатній основі.

Детальніше про групу В Україні створили міжнародну групу, яка допомагатиме постраждалим від воєнних злочинів Росії

До складу робочої групи (legal Task Force) увійшла не лише Амаль Клуні, а й інші провідні світові юристи із прав людини:

  • Королівський радник Річард Гермер;
  • Королівський радник Тім Отті;
  • Філіппа Вебб;
  • Баронеса Хелена Кеннеді, яка очолює Інститут прав людини Міжнародної асоціації юристів;
  • Лорд Нойбергер – колишній Голова Верховного суду Сполученого Королівства.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вдячна Амаль та іншим членам команди за підтримку України. Вона переконана, що їхня допомога та рекомендації "будуть безцінним внеском у процес забезпечення правосуддя для українських жертв та відбудови нашої держави".

  • Зазначимо, що Амаль Клуні закінчила коледж Сент-Х'ю Оксфордського університету, юридичний факультет Нью-Йоркського університету за спеціальністю "Міжнародне право, питання екстрадиції та захисту прав людини". З 2004 року працює в Міжнародному суді ООН. За свою кар'єру Клуні працювала радником у справах конфліктів в Югославії, Вірменії, Лівану, Камбоджі. Свого часу її клієнтами були засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж та колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко.
Автор: Уляна Журба