Амаль Клуні допомагатиме українцям, які постраждали від воєнних злочинів Росії
Джерело:Офіс генпрокурора
Дружина легендарного актора та юристка Амаль Клуні увійшла в міжнародну групу, яка підтримуватиме у російсько-українській війні. Вона зможе надавати рекомендації постраждалим, а також забезпечувати представництво у цивільних та кримінальних справах.
Амаль Клуні працюватиме у робочій групі разом з іншими юристами та науковцями на безоплатній основі.
Детальніше про групу В Україні створили міжнародну групу, яка допомагатиме постраждалим від воєнних злочинів Росії
До складу робочої групи (legal Task Force) увійшла не лише Амаль Клуні, а й інші провідні світові юристи із прав людини:
- Королівський радник Річард Гермер;
- Королівський радник Тім Отті;
- Філіппа Вебб;
- Баронеса Хелена Кеннеді, яка очолює Інститут прав людини Міжнародної асоціації юристів;
- Лорд Нойбергер – колишній Голова Верховного суду Сполученого Королівства.
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вдячна Амаль та іншим членам команди за підтримку України. Вона переконана, що їхня допомога та рекомендації "будуть безцінним внеском у процес забезпечення правосуддя для українських жертв та відбудови нашої держави".
- Зазначимо, що Амаль Клуні закінчила коледж Сент-Х'ю Оксфордського університету, юридичний факультет Нью-Йоркського університету за спеціальністю "Міжнародне право, питання екстрадиції та захисту прав людини". З 2004 року працює в Міжнародному суді ООН. За свою кар'єру Клуні працювала радником у справах конфліктів в Югославії, Вірменії, Лівану, Камбоджі. Свого часу її клієнтами були засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж та колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко.