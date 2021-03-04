Alyosha вперше після пологів показала донечку: фото

Популярна українська співачка Alyosha декілька місяців тому втретє стала мамою. Артистка народила донечку Марію. Зіркова матуся показала рідкісне фото маленької дівчинки.

Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) та її чоловік, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя не поспішають показувати публіці обличчя доньки. Пара тримає сімейне життя якомога далі від сторонніх очей.

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Інколи зіркове подружжя полюбляє ділитися спільними фотографіями з дітьми. Днями виконавиця оприлюднила світлину, де показала, як підросла її крихітка.

Марічка зображена, сидячи на дивані спиною до камери. Дівчинка позувала у вишневій кофті та лосинах з принтом. Волосся Alyosha зібрала донечці у високий хвостик.

Марічка дуже активно пізнає світ і найголовніше, щоб її нічого не відволікало. Вже дзиґа така, грається з хлопцями. І лего дайте, і туди посадіть і сюди, і повзати хочеться,

– поділилася в публікації Alyosha.

Діти Тараса Тополі та Alyosha

Alyosha вийшла заміж за музиканта Тараса Тополю в 2013 році.

В серпні того ж року закохані вперше стали батьками. У них народився син Роман.

Через 2 роки жінка народила синочка Марка.

Влітку 2020 року на світ з'явилася їхня донька Марія.

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