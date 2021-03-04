Alyosha впервые после родов показала дочь: фото
Популярная украинская певица Alyosha несколько месяцев назад в третий раз стала мамой. Артистка родила дочь Марию. Звездная мамочка показала редкое фото маленькой девочки.
Источник:инстаграм Alyosha
Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) и ее муж, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя не спешат показывать публике лицо дочери. Пара держит семейную жизнь как можно дальше от посторонних глаз.
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Иногда звездные супруги любят делиться совместными фотографиями с детьми. На днях исполнительница обнародовала фотографию, где показала, как подросла ее кроха.
Маричка изображена, сидя на диване спиной к камере. Девочка позировала в вишневой кофте и лосинах с принтом. Волосы Alyosha собрала доченьке в высокий хвостик.
Маричка очень активно познает мир и самое главное, чтобы ее ничего не отвлекало. Уже юла такая, играет с ребятами. И лего дайте, и туда посадите и сюда, и ползать хочется,
– поделилась в публикации Alyosha.
Дети Тараса Тополи и Alyosha
- Alyosha вышла замуж за музыканта Тараса Тополю в 2013 году.
- В августе того же года влюбленные впервые стали родителями. У них родился сын Роман.
- Через 2 года женщина родила сыночка Марка.
- Летом 2020 года на свет появилась их дочь Мария.
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