Популярная украинская певица Alyosha несколько месяцев назад в третий раз стала мамой. Артистка родила дочь Марию. Звездная мамочка показала редкое фото маленькой девочки.

Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) и ее муж, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя не спешат показывать публике лицо дочери. Пара держит семейную жизнь как можно дальше от посторонних глаз.

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Иногда звездные супруги любят делиться совместными фотографиями с детьми. На днях исполнительница обнародовала фотографию, где показала, как подросла ее кроха.

Маричка изображена, сидя на диване спиной к камере. Девочка позировала в вишневой кофте и лосинах с принтом. Волосы Alyosha собрала доченьке в высокий хвостик.

Маричка очень активно познает мир и самое главное, чтобы ее ничего не отвлекало. Уже юла такая, играет с ребятами. И лего дайте, и туда посадите и сюда, и ползать хочется,

– поделилась в публикации Alyosha.

Дети Тараса Тополи и Alyosha

Alyosha вышла замуж за музыканта Тараса Тополю в 2013 году.

В августе того же года влюбленные впервые стали родителями. У них родился сын Роман.

Через 2 года женщина родила сыночка Марка.

Летом 2020 года на свет появилась их дочь Мария.

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