Камбек на 10 років і нові пісні: Alyosha випустила альбом у дуеті з Vlad Darwin

Alyosha випустила лайв-альбом з Vlad Darwin. У ньому дев'ять пісень, виконаних наживо на зйомці концерту, який відбувся за кілька тижнів до вторгнення Росії. Артисти називають це своєрідним флешбеком у мирне життя.

У платівку Alyosha & Vlad Darwin: Live злилися воєдино треки з ліричного альбому "Золота середина" та такі хіти дуету – "Троянди", "Ти найкраща", якому 10 років. Вона вже доступна на всіх цифрових майданчиках.

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Alyosha випустила альбом у дуеті з Vlad Darwin

У новому альбомі Alyosha та Влада Дарвіна живе звучання мають гітари, бас-гітари, клавішних та барабанів. Усе це дозволяє поринути в атмосферу живого концерту, з якими артисти обіцяють повернутися після перемоги.

Дякую Владу за неймовірні композиції. Як завжди, проникливо й так тонко. Вірю, що зовсім скоро ми зможемо відтворити цей концерт наживо в нашій вільній Україні,

– з надією висловилася Alyosha.

До того ж дует випустив відеоперформанс з "Живого концерту", який зняли для телеканалу "ДОМ", але так і не встигли видати в ефір. Трансляція планувалася на березень, але Росія розв'язала повномасштабну війну.

"Цей лайв-альбом – спільний з Alyosha весняний подарунок для всіх наших слухачів. У ньому живі моменти радості та піднесення, у ньому натхнення та почуття, у ньому непідробне хвилювання сердець від найдорожчої зустрічі – зустрічі з нашою аудиторією", – прокоментував Vlad Darwin.

До речі, у грудні 2022 року Alyosha вперше за довгий час презентувала нову пісню "Мене створив". Її співачка написала ще кілька років тому, а чуттєвий чорно-білий кліп зняла на березі океану.