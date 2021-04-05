Alyosha і Тарас Тополя відверто розповіли про сварки та труднощі в сім'ї

Українське зіркове подружжя Alyosha і Тараса Тополі вважається одним зі зразковим у шоу-бізнесі. Однак і в них не все завжди буває ідеально. В інтерв'ю вони зізнались, що якби не діти, то, можливо, вирішили б жити окремо.

Велика сім'я співаків Тараса Тополі та Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) закріпили за собою звання ідеальних сім'янинів у всьому українському шоу-бізнесі. Адже вони виховують 3 дітей та попри це встигають випускати вибухові хіти.

Цікаво Надя Дорофеєва зізналась, яка звичка чоловіка Дантеса її дратує

Alyosha і Тарас Тополя про сімейні сварки

Однак не завжди все в подружжі йшло гладко. У відвертому інтерв'ю пара розповіла, що познайомилась в одному з продюсерських центрів. Тоді Alyosha вже зарекомендувала себе як знаменита українська співачка, а от Тарас Тополя, лідер гурту "Антитіла", був на прямій дорозі до успіху.

Згодом Олена та Тарас знову зустрілися на концерті. Так і почали розвиватися їхні стосунки, що переросли після народження двох синів та донечки у міцну сім'ю. Та часто у подружжі виникають складнощі, які вони все-таки, поборюють.

Це не значить, що ми з Оленою не сваримося. Це не значить, що у нас немає нічого такого, про що можна написати. Якби ж ми поставили камеру у нашій спальній кімнаті. У нас відбувається все цікаво там,

– зізнався Тарас Тополя.

Музикант додав, що у подружжя було багато складних моментів. У той момент допомогою стали їхні діти: "Мені здається, якби не було дітей, були такі моменти, що ми б уже сказали: "Ти знаєш, поживімо окремо".

Олена Тополя додала, що весь подружній та сімейний досвід вона хотіла б розповісти у пісні. Композицію пара заспівала б дуетом, на що так довго чекають їхні фанати.

Інтерв'ю з Тарасом Тополею й Alyosha: дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Тараса та Олени Тополі