Alyosha і Тарас Тополя полетіли на відпочинок з трьома дітьми: миле фото

Зіркове подружжя відправилось у літню відпустку. Alyosha і Тарас Тополя летять на Кіпр з трьома дітьми – двома синами і донечкою. Сім'я замилувала кумедним фото в аеропорту.

На відміну від інших українських зірок, які зараз перебувають на відпочинку, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя та Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) не стали приховувати курорт, на який летять. Ще в аеропорту вони оголосили – це сонячний Кіпр.

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Кажуть клімат Кіпру чудово підходить для тополь. Ростуть там, буяють. Перевіримо з Alyosha,

– пожартував музикант.

Як багатодітні батьки, на відпочинок зірки взяли трьох дітей – 8-річного сина Романа, 6-річного Марка та донечку Марію, якій за місяць виповниться один рік.

У повному складі сім'я сфотографувалася в аеропорту. Тарас Тополя позував з квитками, а Alyosha – з крихіткою на руках. Подружжя не показує її обличчя, однак з нового кадру видно, що дівчинка помітно підросла.

В особистому інстаграм-профілі співачка повідомила, що на Кіпр вони летять з пілотом, з яким бачилися на зйомках телешоу напередодні. "Оце так співпало. Тож ми полетіли до моря. Нарешті", – захоплено поділилась Alyosha.

Тарас Тополя з Alyosha і трьома дітьми / Фото з інстаграму лідера "Антитіл"