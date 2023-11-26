Alyosha здивувала цифрою на вагах: на скільки кілограмів схуднула зірка

Співачка Alyosha розповіла, що втратила багато кілограмів через стрес. Вона зізналась, скільки зараз важить.

Українська співачка Alyosha (Олена Тополя) розповіла, що ще понад 10 років тому мала вагу близько 60 кілограмів. Та зараз вона дуже схудла.

До слова Буду в Україні, – Наталія Могилевська показала свій маєток та розповіла, як готується до зими

Alyosha дуже схудла

Я була трішки повнішою. Я схудла на 10 кілограмів. Зараз я важу 44. Для мене це зараз через те, що це стрес. Це такі емоції, які випалюють фізично. Але я стараюся їсти,

– вразила артистка.

Alyosha зауважила, що не влаштовує для себе дієти абощо – а просто не встигає поїсти. Зірка припускає, що згодом їй вдасться знову набрати вагу.

"Сподіваюся, що це такий період просто і він мине. Він мине, обов'язково, і я трішки наберу. Я все собі дозволяю, я себе не обмежую, у мене просто іноді немає часу. Я не встигаю. Коли я втомлююсь, приїжджаю, мені не лізе. Я просто йду в душ і лягаю спати", – додала співачка.



Alyosha / Фото з інстаграму Alyosha

Раніше артистка показувала, який мала вигляд близько 20 років тому – на початку своєї кар'єри. Alyosha оприлюднила архівне фото, де постала у вузьких джинсах з низькою талією та чорно-білому топі. Тоді в співачки було довжелезне біляве волосся, яке вона вкладала хвилями.