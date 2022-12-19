Alyosha згадала небезпечну ситуацію з фронту, яку від неї приховав Тарас Тополя
Джерело:Аліна Доротюк
Українська співачка Alyosha висловилась про чоловіка Тараса Тополю, який був у небезпечній ситуації на фронті. Вона поділилась, що артист був за кілька метрів від окупантів.
Чоловік Alyosha, співак Тарас Тополя, довгий час був на фронті у складі київської тероборони. Але як зізналась артистка, лідер "Антитіл" був і в небезпечних для життя ситуаціях.
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Alyosha про небезпечну ситуацію, коли Тополя був на фронті
Олена Тополя зізналась, що були такі моменти, про які Тарас зізнавався пізніше, щоб його дружина не хвилювалась. Наприклад, музикант певний час був неподалік від окупантів.
Вони були досить близько до окупантів, за кілька метрів. І доволі довго були. Але він – парамедик. Я його просила, щоб він був обережним. Щоб не йшов, бив себе в груди, а спершу подумати, – поділилась Alyosha.
"Тарас настільки розумна людина, що йому нічого не потрібно говорити. Він сам все знає і хоче, щоб у дітей був батько. Він зараз на культурному фронті, але його в будь-який момент можуть викликати, і він знову піде".
- Зауважимо, Тарас Тополя та інші учасники гурту "Антитіла" були активними учасниками бойових дій приблизно 6 місяців. Спочатку в Київській області, а згодом Харківській. Та наприкінці серпня музикант отримав наказ від Залужного про відкликання фронту. Водночас він залишається парамедиком 130 батальйону територіальної оборони.
- Та зараз лідер "Антитіл" активно працює на культурному фронті. Зокрема, він взяв участь у Національному відборі на Євробачення-2023 та був членом журі.