Alyosha зізналась, що ревнувала чоловіка, поки була в США: Тополя емоційно відповів дружині
Джерело:"Неймовірна правда про зірок"
Подружжя Тараса та Олени Тополі нарешті возз'єдналося. Розлука була важкою для обох, та Alyosha зізналась, що відчувала ревнощі.
Відстань – це завжди випробування для стосунків, якими б стійкими вони не були. Непростою була розлука і для подружжя Тараса й Олени Тополі.
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Alyosha та Тарас Тополя посперечались щодо зради й ревнощів
У першому спільному інтерв'ю Alyosha зізналась, що ревнувала чоловіка, поки жила за кордоном. Адже в Україні Тарас начебто міг знайти "тепло" на стороні.
Я намагалася зрозуміти, як людина, яка мала поруч трьох дітей, дружину, ви постійно бачитесь. А тут така відокремленість від того, що було… І бажання теплоти… Я розуміла, що в якийсь момент, можливо, знайдеться хтось, хто зможе те опалення включити. Мала якісь переживання з цього приводу,
– поділилась співачка.
Тарас Тополя емоційно заперечив дружині. Він запевнив, що не зраджував би – адже на такий вчинок йдуть і не через розлуку й відстань.
"Ну, камон. Все ж просто. Якщо чоловік хоче, він знайде собі, де знайти опалення і при жінці, і не при жінці. Я колись прийняв рішення чоловіче – що це моя кохана, це моя супутниця на життя моє. Я дав слово. У нас троє дітей. Ти прекрасно знаєш, що якщо що, я тобі одразу скажу", – звернувся співак до коханої.
Тарас Тополя з дружиною / Фото з інстаграму Тараса Тополі
Які зміни побачила пара один в одному
Зіркова пара також відповіла, які зміни помітила одне в одному після возз'єднання. Тарас Тополя зауважив, що його дружина помудрішала. За його словами, це дуже імпонує артисту. Alyosha відмітила, що чоловік став часто про щось замислюватися.
"Іноді я помічаю такі моменти, коли він задумується, сам собі, щось там у нього відбувається в голові, якісь спогади, щось серйозне. Бо дуже серйозне обличчя", – поділилась артистка.