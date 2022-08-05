"Як можна гратися, коли сирени": Alyosha дорікнула батькам, які не вивезли дітей за кордон

Якби не троє дітей, співачка Alyosha пішла б служити разом з чоловіком Тарасом Тополею. Однак як багатодітна мама була змушена виїхати до США. Так, зірка не розуміє батьків, які досі сидять з дітьми в Україні.

В Україну співачка Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) приїжджала в липні, щоб зустрітися з чоловіком Тарасом Тополею, передає 24 канал. Однак дітей з собою не брала. Артистка каже, що не хоче ризикувати їхнім життям, адже в Києві все ще небезпечно.

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Alyosha дорікнула батькам, які не вивезли дітей з України

Зірка відверто не розуміє батьків, які випробовують удачу й усі п'ять місяців війни живуть в Україні.

Виїжджайте і сидіть за кордоном, поки не закінчиться війна. Вивозьте дітей. Віддавайте своїм рідним за кордоном, а самі повертайтеся, якщо не можете бути не в Україні. Це нове покоління, їх треба зберегти. Я не знаю, як люди безпечно сидять в парку, діти граються на майданчиках, коли сирени. Так не можна,

– емоційно висловилася Alyosha.

Тож її діти – Марк, Роман, Марія – приїдуть в Україну лише тоді, коли буде цілком безпечно. "Я не можу їх привести. Не хочу. Я б радила всім зараз не думати, що вони в безпеці", – сказала співачка в інтерв'ю 24 каналу.

Alyosha з сім'єю / Фото з інстаграму співачки

Сама ж Alyosha приїде в Україну вже наприкінці серпня – після кількох благодійних концертів у США, на яких збиратиме гроші на дорогі прилади для батальйону коханого.

"Знаю потреби батальйону, в якому зараз служить Тарас. Знаю, що для них певні речі є просто необхідними, щоб рятувати людей, встигати робити це… Вони дуже дорогі, але я розумію, що життя дорожче. Буду робити все, що від мене залежить", – розповіла нам артистка.

Інтерв'ю з Alyosha у відеоформаті: дивіться відео онлайн