Alyosha презентувала ліричну пісню Lebedi

Українська співачка Alyosha презентувала нову ліричну композицію Lebedi. Вона вкотре підкорила слухачів чарівним голосом, а також анонсувала вихід кліпу на цей трек.

День прем'єр від українських зірок продовжується. Ще однією артисткою, яка сьогодні потішила шанувальників, стала Alyosha. Вона презентувала новий ліричний трек та приголомшила слухачів.

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Alyosha презентувала пісню Lebedi

В інстаграм-дописі артистка розповіла про нову композицію. Вона зазначила, що трек вже можна послухати на всіх музичних майданчиках.

Люди часто є чорними воронами – егоїстами в думках і вчинках. Однак любов перероджує таких людей на білих лебедів, вони стають милосердними й доброзичливими,

– написала в публікації Alyosha.

Також артистка оприлюднила тизер до нового відеокліпу, у якому постала в образі чорного лебедя. Ймовірно, вона у своїй новій роботі завдяки любові перетвориться на красивого білого птаха.

Тизер до кліпу Alyosha – Lebedi: дивіться відео онлайн