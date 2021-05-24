Alyosha позувала у сітчастій кофті без бюстгальтера: еротичне фото

Українська виконавиця Alyosha постала перед камерою у провокативному образі. Вона захопила публіку еротичним фото, на якому прикрила оголені груди руками.

Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) рідко публікує в мережі спокусливі світлини. Тому такі кадри неабияк привертають увагу її підписників і спричиняють фурор в мережі.

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Сексуальний образ Alyosha

Співачка постала перед камерою, спершись на стіну. Олена млосно позувала у чорній прозорій кофті в клітинку, під яку не одягнула бюстгальтер. Оголені груди артистка прикрила рукою.

Волосся Alyosha забрала набік, воно спадало на обличчя та додавало образові звабливості. На обличчі жінка зробила красивий макіяж у коричневих відтінках. Довершила спокусливий look великими сережками-кільцями.

Виконавиця проникливо дивилась в камеру. На цій фотографії вона продемонструвала свою жіночність та сексуальність.



Сексуальний образ Alyosha / Фото з інстаграму Alyosha

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