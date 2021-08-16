Alyosha показала нові фото з відпочинку на Кіпрі: мальовничі кадри

Українська співачка Alyosha літню відпустку провела на Кіпрі. Там вона відпочивала з чоловіком і дітьми. Артистка показала декілька нових фото, де позувала у красивій рожевій сукні на тлі неймовірно красивих краєвидів.

Сезон літніх відпусток завершується. Знаменитості разом з іншими туристами повертаються додому. Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) також вже встигла відпочити та набратися сил для нових проєктів. Однак фотографіями з відпустки все ще ділиться.

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Alyosha на Кіпрі

Виконавиця влаштувала фотосесію на тлі мальовничої природи Кіпру. Alyosha постала перед камерою босоніж в яскраво-рожевій мінісукні з легкої тканини, яка гарно майоріла на вітрі. На обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і малиновою помадою на губах. Волосся вклала в локони, які також гарно розвівалися.

Колір сукні підкреслив золотисту засмагу знаменитості та її фігуру. Олена є прикладом для багатьох жінок, тому її образи завжди привертають увагу публіки.

Кожна жінка квітне від щастя! Та іноді, щоб підняти настрій та розквітнути, нам потрібна гарна сукня. Згодні, дівчата? Коли я побачила цю сукню, зрозуміла, що вона дарує мені щасливий настрій. А коли мама щаслива, щаслива вся сім'я!

– написала Alyosha в публікації.



Alyosha на Кіпрі / Фото з інстаграму Alyosha



Alyosha на Кіпрі / Фото з інстаграму Alyosha



Alyosha на Кіпрі / Фото з інстаграму Alyosha

Підписники активно коментують цю публікацію та залишають на адресу Alyosha багато приємних слів.