Alyosha підкорила мережу рідкісним фото з чоловіком

Популярна співачка Alyosha оприлюднила рідкісне фото, де позує разом із коханим чоловіком, лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею. Також вона звернулася до підписників і запитала їхню думку щодо зйомок подружжя в кіно.
Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) рідко оприлюднює в мережі фотографії з коханим. Вона намагається тримати особисте життя якомога далі від сторонніх очей, проте інколи робить винятки та показує яскраві моменти.
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Нове фото Alyosha з коханим
Артистка поширила у своєму інстаграмі світлину, на якій позує разом із Тарасом на знімальному майданчику кіно. Зіркова пара постала перед камерою біля фургончика. Alyosha стояла на сходах, а коханий ніжно обіймав її.
Олена позувала в довгому чорному пальті та черевиках на низькій підошві. Волосся вклала у легкі локони, а на обличчі зробила ніжний макіяж. Тарас зображений поруч із дружиною у коричневих штанах і сорочці. Закохані відвели погляд від камери та мило усміхалися.
А може нам з Тарасом знятися в кіно? Які ролі нам підійшли б, як гадаєте?
– запитала Олена в підписників.
Alyosha з чоловіком / Фото з інстаграму Alyosha
У коментарях фоловери засипають подружжя компліментами та діляться думками щодо зйомок.
- "Ви такі класні! Думаю, що вам підійшов би романтичний фільм".
- "Найкрасивіша пара України".
- "Красива творча пара! Бажаю вам безмежного щастя!"
- "Чудова ідея! Ви дуже талановиті! Хай щастить у нових починаннях!"
- "Бачу вас у ролі супержінки, яка рятує світ разом з агентом 007".