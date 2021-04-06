Монатік та Тіна Кароль: Alyona Alyona зізналася, скільки українські зірки платять їй за пісні

Українська реперка Alyona Alyona є авторкою пісень для своїх колег по сцені. Зокрема, вона написала декілька треків для Монатіка, Тіни Кароль та Alekseev. Артистка зізналася, що за одну пісню отримує декілька тисяч доларів.

Знаменитість дала відверте інтерв'ю, у якому розповіла про особисте життя та кар'єру. Зокрема, мовилося про співпрацю з іншими виконавцями.

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Alyona Alyona про пісні для українських артистів

Реперка поділилася, що декілька виконавців вітчизняної естради зверталися до неї за написанням треків. До них належать попдіва Тіна Кароль, харизматичний Alekseev та мультиартист Монатік.

Вартість – декілька тисяч доларів за одну пісню. Нещодавно я відправляла роботу Alekseev, а ще раніше – Монатіку. Пісні, які написала для Тіни, вона дещо змінила. Однак, мені подобаються її треки "Вільна" та "Вабити",

– зауважила Alyona Alyona.

Попри те, що репвиконавиця має достойні гонорари, вона продовжує разом із подругою орендувати квартиру. Запевняє, що так значно дешевше. Alyona Alyona впевнена, що любов публіки та популярність потрібно здобувати завдяки творчості, а пафос у цьому питанні лише зайвий.

Інтерв'ю Alyona Alyona: дивіться відео онлайн