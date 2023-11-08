Ще такого не було, – Alyona Alyona розповіла про погіршення стану здоров'я

Раніше Alyona Alyona поділилася, що хоче активно зайнятися своїм здоров'ям. Тож днями вона здала аналізи. Так, виявилося, що в неї є деякі проблеми.

На це вплинули стрес, хірургічне втручання та надмірна вага. Водночас знаменитість зараз активно намагається вилікуватись. Так, вона приділяє значну увагу харчуванню й відвідує лікарів.

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Alyona Alyona розповіла про проблеми зі здоров'ям

З приводу моїх попередніх аналізів. Я здавала багато чого, мені прийшли результати й вони не дуже класні. Мені сильно вилізла резистентність від такого стресового способу життя. А ще у мене дуже сильно почав рости холестерин. У мене ще такого не було. І трішки піднялася сечова кислота. Це мої стандартні проблеми… проблеми людини в тілі,

– поділилася артистка.

Крім того, з'ясувалося, що через хірургічне втручання Alyona Alyona п'є жіночі гормони, тож змушена слідкувати за густиною крові, щоб не утворювалися тромби.

"Ще я йду здавати аналізи на густину крові. Чому? Тому що після операції по-жіночому, яка у мене була в лютому, майже рік тому, я вже дев'ять місяців п'ю жіночі гормони. До того ж сильні. Вони впливають на густину крові й коли довго їх п'єш, треба запобігати утворенню тромбів", – розповіла виконавиця.

Щоб розв'язувати ці проблему, Alyona Alyona приділяє увагу харчуванню. До того ж вона використовує медичне втручання.



Alyona Alyona розповіла про погіршення самопочуття / Скриншот з інстаграм-сторіс

Раніше Alyona Alyona оголосила про паузу в музичній кар'єрі

У нещодавній заяві реперка розповіла, що концерти за кордоном вплинув на її здоров'я. У зв'язку з цим артистка вирішила взяти творчу паузу у виступах. Вона оголосила, що не планує концертів на наступні місяці, зосередившись на відновленні свого самопочуття протягом листопада, а вже з наближенням грудня Alyona Alyona має наміри відновити творчість.

"За останні півтора року я дуже мало приділяла часу тому, що турбує особисто мене. Особливо здоров'ю. І пережиті стреси почали вилазити боком – це я можу констатувати точно. Хочу себе "підлампічити", – зізналася знаменитість.