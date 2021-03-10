Про бодіпозитив: Alyona Alyona випустила новий кліп на пісню "Світ потребує краси"

Українська реперка Alyona Alyona презентувала новий кліп на пісню "Світ потребує краси". Цю відеороботу зірка присвятила темі бодіпозитиву та жіночої краси.

Відома українська реперка Alyona Alyona потішила аудиторію новим матеріалом. Вона випустила кліп на пісню "Світ потребує краси".

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Новий кліп Alyona Alyona

Артистка оприлюднила пісню та відеороботу, присвячену темі бодіпозитиву. Alyona Alyona вважає, що медіа неправильно висвітлюють жіночу вроду та створюють стереотипи про неї, де вказують, що є насправді гарним, а що ні. Ці стереотипи створюють хибне уявлення про справжню красу.

У ролику реперки знялась велика кількість дівчат різної зовнішності. Так Alyona Alyona наголошує, що важливо показувати різноманітність краси та її оригінальність без фотошопу чи ретуші.

Жінки – прекрасні. В будь якому віці, в будь якому тілі, будь якого зросту, з будь яким кольором шкіри чи очей, з волоссям чи без, з формами чи без... Жінки сильні і вольові, відчувають серцем і роблять так багато добра. Жінки різні,

– поділилась виконавиця.

"Я хочу бачити різних жінок скрізь. На вулицях, на обкладинках різних видань, на телебаченні, в соц мережах, в рекламі, на різних посадах. Я хочу, щоб вони проявляли себе і не боялися бути собою в своєму тілі. Адже любов до себе жінка транслює через свою діяльність для всіх оточуючих, для всього світу. А світ в свою чергу потребує краси. Справжньої", – прокоментувала посил кліпу й пісні Alyona Alyona.

Alyona Alyona – Світ потребує краси: дивіться відео онлайн

Реакція мережі на кліп Alyona Alyona

Здебільшого шанувальники та користувачі мереж підтримують думку артистки та висловлюють позитивні враження від перегляду роботи. Зазначимо, за кілька годин ролик набрав більше 10 тисяч переглядів.