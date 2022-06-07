Від рук російських загарбників гинуть ні в чому не винні діти. Багато маленьких українців були вимушені покинути рідні домівки, щоб вберегти життя. Сотні тисяч примусово депортувати до Росії.

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Зараз мільйони українських жінок з дітьми перебувають за кордоном. Там вони вже 3 місяці виходять на Марші Матерів, розповідають світові, що російські окупанти роблять з українським народом, через які страждання доводиться проходити українським дітям. Українки роблять це для того, щоб світ не забував про війну, щоб не згасав вогонь підтримки нашої держави.

Alyona Alyona була на Марші Матерів у Чехії

Один з маршів відбувався у чеському місті Брно. Саме там побувала українська співачка Alyona Alyona, яка воює на артфронті: "Було дуже приємно, що на марш завітала меркиня міста Брно, щоб висловити слова підтримки та співчуття українським сім'ям, і ще раз протягнути руку допомоги для всіх хто її потребує".

Для мене була велика честь бути поруч із жінками, що забрали своїх дітей від обстрілів і працюють на фронті, де вони мають дарувати їм щасливе дитинство, і навчати їх правильних цінностей на майбутнє життя. Ми співали разом українські пісні, від яких постійно були мурашки по тілі, прохожі просто зупинялися і фотографували нас, знімали нас на відео і підспівували разом з нами. Цей мирний марш ще раз підтверджує те, що українці зараз єдині, як ніколи,

– розповіла про свої враження співачка.



Alyona Alyona на Марші Матерів / Фото пресслужби руху Марш Матерів

Марші Матерів пройшли й в інших європейських містах

У Римі на площі Piazza Garibaldi дівчата з руху Марш Матерів показали мовчазну живу інсталяцію у вигляді закривавлених привидів жінок і дітей в пам'ять про постраждалих, зґвалтованих та померлих дітей України.

на площі Piazza Garibaldi дівчата з руху Марш Матерів показали мовчазну живу інсталяцію у вигляді закривавлених привидів жінок і дітей в пам'ять про постраждалих, зґвалтованих та померлих дітей України. В Амстердамі марш пройшов на Музейній площі, учасниці прагнули привернути увагу європейців до нашого спільного горя. Також були оформлені стенди з інформацією щодо постраждалих дітей в Україні, короткими уривками з воєнних дитячих щоденників.

марш пройшов на Музейній площі, учасниці прагнули привернути увагу європейців до нашого спільного горя. Також були оформлені стенди з інформацією щодо постраждалих дітей в Україні, короткими уривками з воєнних дитячих щоденників. У Лондоні марш пройшов у партнерстві з Support Ukraine Coordination Hub, що вже 8 років, майже з перших днів вторгнення Росії в Україну, організовує в Лондоні потужний суспільний рух. 24 травня до заходу в Лондоні долучилася співачка Тіна Кароль.

Найвразливіше серце на світі – це материнське серце, яке сьогодні плаче щодня за усіма дітьми, бо чужих дітей не буває!

– сказала тоді артистка.

Марші Матерів у європейських містах / Фото пресслужби руху Марш Матерів