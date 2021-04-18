Як Кім Кардашян: Alyona Alyona спокусливо облилася медом – еротичний кадр

Українська реперка Alyona Alyona повторила еротичне фото світської левиці Кім Кардашян. Як і телезірка, вона постала в кадрі у самому бюстгальтері та облилася медом.

У лютому цього року Кім Кардашян влаштувала незвичну рекламну фотосесію з нагоди виходу нової колекції свого косметичного бренду KKW Beauty. Лінійка отримала назву Matte Honey, тому під прицілом камер зірка спокусливо обливалася медом. У кадрі вона з'явилася у відвертому помаранчевому бюстгальтері, в якому ледь втримала пишний бюст.

Цікаво Alyona Alyona скопіювала образ Насті Каменських: фани знову обурені

Реперка Alyona Alyona вирішила не відставати. Вона також вбралася у бюстгальтер без бретелей, щоправда, безшовний, а асистент обливав її медом. Українка з точністю відтворила позу та образ Кім, зібравши волосся у тугий пучок і зробивши насичений макіяж у карамельних відтінках.

"Коли в чиюсь сторону пишуть солодкі слова, я чую галас", – підписала Alyona Alyona.

Кого з зірок вже копіювала Alyona Alyona: