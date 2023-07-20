Alyona Alyona підігріла чутки про стосунки з бойфрендом: хто це і що про нього відомо

Реперка Alyona Alyona ще у лютому натякнула на нові стосунки. Схоже, зірка більше не приховує свого бойфренда.

Українська реперка Alyona Alyona вже зізнавалась про нове кохання. Днями вона розкрила деталі особистого життя та натякнула, з ким зустрічається.

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Alyona Alyona розсекретила бойфренда

Виконавиця похвалилась в інстаграм-сторіз, як допомагала бойфренду чистити вишню. Вона відзначила акаунт хлопця на фото.

"Чим реперка займається ввечері перед сном. Зараз чиститиме вишню", – написала Alyona Alyona.

Також зірка згадала про бойфренда у дописі, в якому розповіла, що вже рік не курить та не вживає м'ясо. Коханий допоміг зірці наважитися на цей крок. "Я почула дуже важливі слова: "Чому ти вважаєш, що тобі хтось потрібен для того, щоби щось змінити у своєму житті? Хочеш не палити — не пали сама. Хочеш не їсти м’ясо — не їж сама. Беручи на цю дистанцію із собою ще когось, ти перекладаєш свою відповідальність за себе на ту людину. "От вона не змогла, то і я не можу". Можеш. Бери й роби".

Схоже, саме VovKING – новий бойфренд артистки. Це відомий український діджей та продюсер. Раніше Alyona Alyona натякала на стосунки з ним, коли показувала милий тікток з дитячими фото пари.

Хто такий VovKING

VovKING працює у музичній індустрії ще з 2010 року. Спершу він пробував себе у жанрі дабстеп, а згодом перейшов на DnB. VovKING презентував свої треки на відомих лейблах та виступав на багатьох фестивалях. У 2021 році він разом з O.Torvald та DJ Tapolsky презентував альбом "Використовуй нас".



VovKING / Фото з його інстаграму

Нагадаємо, вперше Alyona Alyona розповіла про нові стосунки на День святого Валентина. Тоді вона дякувала бойфрендові за те, що вчить її любити себе.