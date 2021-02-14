Alyona Alyona вперше розповіла про знайомство з новим бойфрендом: чуттєва історія кохання

Знаменита українська реперка Alyona Alyona ще в жовтні зізнавалась, що близько 3 років вона самотня. Але в День святого Валентина зірка розповіла, що знайшла своє кохання.

Відома українська репвиконавиця Alyona Alyona закрутила роман із новим бойфрендом. Вона не показала хлопця й не назвала його імені, проте поділилась чуттєвою історією знайомства з ним.

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Alyona Alyona розповіла історію кохання

Зірка спочатку зізналась, що вважала, що заміж треба виходити до 22 – 23 років. Оскільки у такому віці вже накопичився певний досвід, людина знає, чого хоче, а також не розчаровується в шлюбі через сумні історії інших.

Однак, плани реперки не здійснились. Але Alyona Alyona не розчарувалась, адже в 25 років відчула метелики в животі. Вона додала, що їх відчуває й зараз, у 29 років.

"Я познайомилася з ним: не старшим, не більшим, не статуснішим. І потонула. Я не можу пояснити, що сталося і чому. І мені байдуже, що скажуть всі. І чи будуть говорити взагалі. Я просто щаслива, я потрібна, я можу віддавати накопичену любов просто так", – поділилась Alyona Alyona.

Зірка розповіла, що з дитинства спостерігала за парами в шоу-бізнесі, які трохи її непокоїли. Адже вони виглядали так, ніби були підібрані на замовлення. Реперка хвилювалась, що їй доведеться обирати не серцем. Але це її оминуло.

Ніяких анкет чи співбесід. Сніг нас просто об’єднав в одному місці в один час і закопав під своїм коханням. А ми й раді. Адже все цікаве попереду,

– зізналась артистка.

Alyona Alyona опублікувала серію таємничих фото з чоловіком позаду. Там не видно його обличчя, однак, можливо, що це бойфренд реперки.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Особисте життя Alyona Alyona