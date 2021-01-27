Виправлення невдалого, рибка і суцвіття: Alyona Alyona розповіла про свої татуювання

Українська реперка Alyona Alyona має на своєму тілі багато татуювань. Вона розповіла про невдалий малюнок і як його виправила, показала тату на руці й зізналась, що означають всі ескізи.

Джерело: інстаграм Alyona Alyona

Відома українська реперка Alyona Alyona вирішила поділитися з шанувальниками історією своїх татуювань. Допис зірки справив враження на інтернет-користувачів.

До теми Alyona Alyona – лауреатка премії Music Muves Europe Talent Awards 2021

Alyona Alyona про свої татуювання

Репвиконавиця розповіла, що перше своє тату вона подарувала собі сама, коли їй виповнилося 24 роки. Зірка вирішила набити між лопатками зображення свого знаку зодіаку – Близнюків. Тоді Alyona Alyona була впевнена, що це буде її єдине татуювання. Але через те, що робота була виконана неправильно, малюнок взявся рубцем і розплився.

Так почалася моя історія. Я хотіла її вивести лазером. Але мені пояснили, що рубець після виведення кольору залишиться все одно. І краще просто зробити інше тату поверх. Тож я вирішила, що раз одне на все життя не вийшло, то буду бити стільки, скільки захочу,

– зізналась реперка.

Невдалий малюнок Alyona Alyona виправила в Харкові, набивши на ньому дерево. Та на цьому історія не закінчилася.



Татуювання Alyona Alyona / Фото з інстаграму реперки

Відпочиваючи з подругою в Барселоні, реперка вирішила зробити ще одне тату. Вона з подругою Жанною подумала набити парний малюнок, який би уособлював щось, що їх поєднує. І цим стала рибка – знак зодіаку Жанни й назва треку Alyona Alyona, який став популярний. Виконала тату дівчина з Тернополя, яка жила на той час в Барселоні.



Татуювання Alyona Alyona / Фото з інстаграму реперки

Згодом реперка захотіла зробити щось особливе для себе. В одної дівчини з Латинської Америки вона побачила тату між грудей, схоже на суцвіття.

І подумала, що з моєю формою грудей буде круто зробити й собі щось там. Я називаю це сухостій, хтось – калиною чи ягодами на гілці. Але менi то дуже подобається,

– поділилась Alyona Alyona.



Татуювання Alyona Alyona / Фото з інстаграму реперки

Після цього реперка зробила не одне татуювання. Але про них вона пообіцяла розповісти згодом, тож заінтигувала прихильників.