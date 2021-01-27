У украинской рэперши Alyona Alyona много татуировок на теле. Она рассказала про неудачный рисунок и как его исправила, показала тату на руке и призналась, что означают все эскизы.

Источник: инстаграм Alyona Alyona

Известная украинская рэперша Alyona Alyona решила поделиться с поклонниками историей своих татуировок. Сообщение звезды произвело впечатление на интернет-пользователей.

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Alyona Alyona о своих татуировках

Рэп-исполнительница рассказала, что первое свое тату она подарила себе сама, когда ей исполнилось 24 года. Звезда решила набить между лопатками изображение своего знака зодиака – Близнецов. Тогда Alyona Alyona была уверена, что это будет ее единственная татуировка. Но из-за того, что работа была выполнена неправильно, рисунок зарубцевался и расплылся.

Так началась моя история. Я хотела ее вывести лазером. Но мне объяснили, что рубец после выведения цвета останется все равно. И лучше просто сделать другое тату поверх. Поэтому я решила, что раз одна на всю жизнь не получилась, то буду бить столько, сколько захочу,

– призналась рэперша.

Неудачный рисунок Alyona Alyona исправила в Харькове, набив на нем дерево. Но на этом история не закончилась.



Татуировки Alyona Alyona / Фото из инстаграма рэперши

Отдыхая с подругой в Барселоне, рэперша решила сделать еще одно тату. Она с подругой Жанной подумала набить парный рисунок, который бы олицетворял нечто, что их объединяет. Им стала рыбка – знак зодиака Жанны и название трека Alyona Alyona, который стал популярен. Сделала тату девушка из Тернополя, которая жила в то время в Барселоне.



Татуировки Alyona Alyona / Фото из инстаграма рэперши

Впоследствии рэперша захотела сделать что-то особенное для себя. У одной девушки из Латинской Америки она увидела тату между грудей, похожее на соцветие.

И подумала, что с моей формой груди будет круто сделать и себе что-то там. Я называю это сухостой, кто-то – калиной или ягодами на ветке. Но мне очень нравится,

– поделилась Alyona Alyona.



Татуировки Alyona Alyona / Фото из инстаграма рэперши

После этого рэперша сделала не одну татуировку. Но о них она пообещала рассказать позже, поэтому заинтриговала поклонников.