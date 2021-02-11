Радію, що оптимістка: Alyona Alyona розповіла про невдалу поїздку в Єгипет

Відома українська реперка Alyona Alyona вирішила відправитися на відпочинок в Єгипет разом з другом. Зірка поділилась негативними враженнями від поїздки. За її словами, всі хотіли лише заробити грошей і тому "замилювали очі".

Популярна українська реперка Alyona Alyona нещодавно вирішила змінити атмосферу навколо. Вона вирушила на відпочинок до Єгипту на 5 днів. Однак залишилась неприємно враженою від подорожі.

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Alyona Alyona про невдалу подорож

Зірка разом з другом Едуардом вирушили в Шарм-ель-Шейх. Реперка зізналась, що розуміла, що не варто було багато очікувати від цього відпочинку, адже тоді було б легше сприймати те, що відбувається. Але на той час Alyona Alyona мала досвід неймовірного відпочинку в інших країнах, тому план не спрацював.

Нас зустрів щиро брудний аеропорт з абсолютно непривітними людьми. Трансфер в готель. Адміністрація, яка ставиться до тебе по-хамськи. Кожен просто мріє на тобі нажитися. Все з виду гарне, але якщо придивитися, то розумієш, що тобі замилюють очі, щоб ти не бачила реальності,

– зізналась реперка.

Виконавиця у 1 день подорожі конфліктувала з адміністрацією та посварилась з гідом, який пропонував надто дорогі послуги, від яких довелося відмовитися. Не було вдалим і харчування в готелі, незважаючи на all inclusive.

"Вибір шикарний, гарнірів всього 2 – білий рис і смажена картопля. Або хліб, дріжджовий. Їжі наче й багато, наче й вибір, але щось якось так не дуже все воно в комплексі. Риба через день. Все розбавлене водою і або супер-солодке, або ніяке. На пляжах взагалі просто бургери і все", – поділилась Alyona Alyona.

Зірка додала, що на екскурсіях різні люди постійно намагалися щось продати чи запропонувати. Виникли труднощі й в номерах.

А ще в номерах немає світла на стелі. Тільки на стінах. Нас гризли комарі. І під час дощу вода затікала в номер. Зате від басейну хлором не несло. Щастя,

– написала реперка.

Alyona Alyona зізналась, що радіє, що є оптимісткою. Вона привезла батькам пахлаву й манго, а також засмагла. Тому однаково залишилась щасливою.

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