Alyona Alyona проходила кастинг для участі у відомому шоу: яку роль могла зайняти зірка

Відома українська реперка Alyona Alyona розповіла, що нещодавно проходила кастинг на участь в одному з шоу. Зірка могла стати суддею "Голосу країни".

Українська реперка Alyona Alyona нечасто бере участь у розважальних проєктах. Однак нещодавно їй запропонували пройти кастинг одного з вокальних шоу.

Читайте повне інтерв'ю Ексклюзивне інтерв'ю з Alyona Alyona: про скандали, кастинг "Голосу країни" та російську музику

Alyona Alyona про участь у шоу

Виконавиця зізналась, що могла стати суддею у проєкті "Голос країни". Однак цю роль хотіли мати й інші артисти, тож Alyona Alyona кастинг не пройшла.

Мене кастингували на "1+1" для проєкту "Голос країни" як суддю. Дуже багато артистів там були, але обрали в судді інших зірок. В принципі, запити на участь в інших шоу також були, але ці шоу мені були абсолютно не цікаві, через те я не брала в них участь,

– поділилась зірка.

Також співачка поділилась, що досі спілкується зі своїм партнером з "Танців з зірками". Цього року вони разом спостерігали за новим сезоном.

"Тому що Аня (Анна Кареліна, хореограф, – Showbiz 24), яка була хореографом у нашій парі, в цьому році брала участь уже як танцівниця та партнерка. Цього року вона взяла перемогу, ми за неї дуже раді, ми вірили в її перемогу і знали, що вона працьовита і дуже крута. Для нас ця перемога – заслужена абсолютно", – розповіла Alyona Alyona.

Які зірки стали суддями "Голосу країни"

Тіна Кароль та Монатік покинули крісло тренера у вокальному проєкті. Цього року у суперфіналі "Танців з зірками" оголосили нових знаменитостей, що стали суддями: