Alyona Alyona показала фото з часів роботи вихователькою: "Моїм вихованцям вже по 14 років"
Джерело:Alyona Alyona
Українська співачка Alyona Alyona поділилася архівним фото з періоду, коли працювала вихователькою. На кадрі майбутню зірку оточують маленькі діти, який сьогодні по 14 років.
Реперка написала допис до Дня вихователя та присвятила зворушливі слова колегам-педагогам. Додамо, що Alyona Alyona кілька місяців не даватиме концерти.
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Співачка пригадала часи, як працювала вихователькою в дитячому садочку. За її словами, це було давно, а сьогодні її вихованцям вже по 13 – 14 років.
Alyona Alyona колись працювала вихователькою / Фото з її інстаграму
Це непроста, але важлива професія. До кожної дитини потрібно знайти особливий підхід, а сьогодні, під час повномасштабної війни, це ще складніше, бо кожен малюк по-своєму переживає стрес,
– написала Alyona Alyona.
Реперка у День вихователя звернулася до своїх колишніх колег та побажавши їм терпіння.
"Як би важко не було, ви допомагаєте батькам виховувати маленьких українців, і ваш вклад у майбутнє нашої країни дуже значний", – додала зірка.
Alyona Alyona колись працювала вихователькою / Фото з її інстаграму
Шанувальники були вражені. Дехто з фанів не знав цього факту про Alyona Alyona, іншим – сподобалися фото з дітьми:
- "Класні фото і спогад".
- "Я уявляю, як ваші вихованці хизуються пишаючись перед всіма, що ви були їх вихователькою".
- "Оце так новина для мене. Клас!"
- "Ваші пісні про дітей найкращі, бо ви були вихователькою".
- "Такі сонячні фото".
- "Мої вітання! Колишніх вихователів не буває!"
Ким працювала Alyona Alyona до музичної кар'єри
- Раніше Альона Савраненко (справжнє ім'я реперки) працювала вихователькою в дитячому садку в Баришівці Київської області.
- Зірка не приховує – працювала ще з 14 років. Тоді вона продавала косметику у відомому косметичному бренді. Але за це Alyona Alyona отримувала не гроші, а знижки, адже була неповнолітньою.
- Мало кому відомо, але у віці 20 – 21 року реперка також працювала колекторкою. Вона "вибивала" борги з українців. На цій посаді Alyona Alyona була близько трьох місяців.