Alyona Alyona показала фото з часів роботи вихователькою: "Моїм вихованцям вже по 14 років"

Українська співачка Alyona Alyona поділилася архівним фото з періоду, коли працювала вихователькою. На кадрі майбутню зірку оточують маленькі діти, який сьогодні по 14 років.

Реперка написала допис до Дня вихователя та присвятила зворушливі слова колегам-педагогам. Додамо, що Alyona Alyona кілька місяців не даватиме концерти.

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Співачка пригадала часи, як працювала вихователькою в дитячому садочку. За її словами, це було давно, а сьогодні її вихованцям вже по 13 – 14 років.



Alyona Alyona колись працювала вихователькою / Фото з її інстаграму

Це непроста, але важлива професія. До кожної дитини потрібно знайти особливий підхід, а сьогодні, під час повномасштабної війни, це ще складніше, бо кожен малюк по-своєму переживає стрес,

– написала Alyona Alyona.

Реперка у День вихователя звернулася до своїх колишніх колег та побажавши їм терпіння.

"Як би важко не було, ви допомагаєте батькам виховувати маленьких українців, і ваш вклад у майбутнє нашої країни дуже значний", – додала зірка.



Alyona Alyona колись працювала вихователькою / Фото з її інстаграму

Шанувальники були вражені. Дехто з фанів не знав цього факту про Alyona Alyona, іншим – сподобалися фото з дітьми:

"Класні фото і спогад".

"Я уявляю, як ваші вихованці хизуються пишаючись перед всіма, що ви були їх вихователькою".

"Оце так новина для мене. Клас!"

"Ваші пісні про дітей найкращі, бо ви були вихователькою".

"Такі сонячні фото".

"Мої вітання! Колишніх вихователів не буває!"

Ким працювала Alyona Alyona до музичної кар'єри