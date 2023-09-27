Реперка написала пост ко Дню воспитателя и посвятила трогательные слова коллегам-педагогам. Добачим, что Alyona Alyona несколько месяцев не будет давать концерты.
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Певица вспомнила времена, когда работала воспитательницей в детском саду. По ее словам, это было давно, а сегодня ее воспитанником уже по 13 – 14 лет.
Alyona Alyona когда-то работала воспитательницей / Фото с ее инстаграммы
Это непростая, но важная профессия. К каждому ребенку нужно найти особый подход, а сегодня, во время полномасштабной войны, это еще сложнее, потому что каждый малыш по-своему переживает стресс.
– написала Alyona Alyona.
Реперка в День воспитателя обратилась к своим бывшим коллегам и пожелала им терпения.
"Как бы тяжело ни было, вы помогаете родителям воспитывать маленьких украинцев, и ваш вклад в будущее нашей страны очень значителен", – добавила звезда.
Alyona Alyona когда-то работала воспитательницей / Фото с ее инстаграммы
Поклонники были поражены. Некоторые фаны не знали этого факта об Alyona Alyona, другим – понравились фото с детьми:
- "Классные фото и воспоминания".
- "Я представляю, как ваши питомцы кичатся гордясь перед всеми, что вы были их воспитательницей".
- "Вот так новость для меня. Класс!"
- "Ваши песни о детях лучшие, потому что вы были воспитательницей".
- "Такие солнечные фото".
- "Мои поздравления! Бывших воспитателей не бывает!"
Кем работала Alyona Alyona к музыкальной карьере
- Ранее Алена Савраненко (настоящее имя реперки) работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.
- Звезда не скрывает – работала еще с 14 лет. Тогда она продавала косметику в известном косметическом бренде. Но за это Alyona Alyona получала не деньги, а скидки, потому что была несовершеннолетней.
- Немногим известно, но в возрасте 20 – 21 года реперша также работала коллекторкой. Она "выбивала" долги украинцев. В этой должности Alyona Alyona была около трех месяцев.