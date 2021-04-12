Alyona Alyona повторила сексуальне фото Ріанни в леопардовому комбінезоні

Українська реперка Alyona Alyona просуває новий альбом Galas у досить незвичний спосіб. Зірка створює пародійні сексуальні фото світових знаменитостей. Вона відтворила образ Ріанни у зухвалому леопардовому комбінезоні.

В особистому профілі Alyona Alyona опублікувала новий кадр. На ньому артистка подібно до американської колеги Ріанни позувала у леопардовому вбранні. Якщо R&B-діва одягла напівпрозорий комбінезон, то українка – обтислі лосини та тепле худі.

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Образ вона довершила шубою та підібрала чорні босоніжки на невисоких підборах. Реперка навіть розпустила довге волосся і нафарбувала губи яскраво-червоною помадою, що робить вкрай рідко. Щоправда, вона підібрала не ідентичну локацію для фото. Якщо Ріанна позувала на розкішному білому дивані, то пишнотіла артистка – на лавці в одному з київських дворів.

"Коли кажуть, що вулиця – це другий дім, я чую галас", – написала Alyona Alyona.

Alyona Alyona та Ріанна / Фото Instagram / @alyona.alyona.official

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