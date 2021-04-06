Зухвала Alyona Alyona повторила пікантні фото Дорофєєвої, Бейонсе та Майлі Сайрус: кадри топлес

Відома пишнотіла реперка Alyona Alyona вразила шанувальників новою витівкою. Вона повторює відверті фото зіркових колег. Артистка вже позувала топлес, як Надя Дорофєєва та Майлі Сайрус, і приміряла зухвалу сукню, як у Бейонсе.

Першою реперка відтворила образ екссолістки гурту "Время и стекло" Наді Дорофєєвої. На фото вона позувала на лежаку топлес у самих лише трусиках, білій кепці та сонцезахисних окулярах. Оголений бюст співачка прикрила книжкою та продемонструвала в кадрі підтягнутий животик. Alyona Alyona натомість приховала великі оголені груди за газетою "Сільські вісті", а замість крихітних стрінгів обрала коригуючу білизну.

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"Коли красу не ховають за словами – я чую галас", – написала реперка.

Alyona Alyona і Надя Дорофєєва топлес / Фото Instagram / @alyona.alyona.official

Наступною зухвала Alyona Alyona обрала американську R&B-діву Бейонсе. Якщо зірка, яка є креативною партнеркою бренду Adidas, одягла обтислу мінісукню на тонких бретелях, то українська виконавиця підібрала чорну майку та широкі шорти з трьома фірмовими смужками, які натягнула до грудей.

Як і Бейонсе, Alyona Alyona накинула на плечі чорний піджак, одягла туфлі на невисоких підборах, круглі сонцезахисні окуляри, великі сережки-кільця та зібрала волосся у високий пучок. Вона до деталей повторила образ співачки та навіть позу, звабливо піднявши ніжку.

"Коли качаю зали, але не качаю прес – я чую галас", – з гумором написала зірка.

Alyona Alyona і Бейонсе / Фото Instagram / @alyona.alyona.official

Наразі останньою артистка скопіювала епатажну Майлі Сайрус . Вона повторила фото співачки топлес. Як і закордонна колега, Alyona Alyona одягла світлі джинси і масивне золоте намисто, розпустила волосся, а оголені груди прикрила половинками грейпфрутів. Щоправда, реперці знадобилися значно більші фрукти.

"Коли я кажу, що мої фрукти без ГМО – я чую галас", – зазначила Alyona Alyona. Прихильники вже встигли припустити, що серія пікантних фото присвячена виходу нового альбому реперки Galas. Її друга платівка з'явиться вже 9 квітня.

Alyona Alyona і Майлі Сайрус / Фото Instagram / @alyona.alyona.official

Напередодні виходу нового альбому Alyona Alyona привернула до себе увагу й низкою сенсаційних зізнань: