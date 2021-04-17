Продовжує вражати: Alyona Alyona повторила еротичний образ Азалії Бенкс

Українська реперка Alyona Alyona продовжує створювати "галас" – в рамках виходу її нового альбому Galas зірка показує провокативні пародії на іноземних зірок. Остання в черговий раз взірвала мережу.
Еротична Alyona Alyona
У новому фотопорівнянні Alyona Alyona показала, як повторила позу Азалії Бенкс. На знімку вона лежить у чоловічій білій сорочці, нюдовій спідній білизні та леопардових черевиках. Якщо Азалія на фото лежала на червоному дивані з подушками, то українська артистка "ніжилась" у леопардових простирадлах.
До слова Alyona Alyona повторила сексуальне фото Ріанни в леопардовому комбінезоні
Alyona Alyona повторила фото Азалії Бенкс / Фото з інстаграму Alyona Alyona
У підписі до фото вона розповіла, що її запитали стосовно дня народження франківської 18-річної блогерки Юлії Вербинець. Нещодавно вона зіграла свято за 120 тисяч доларів (3,3 мільйона доларів) і спровокувала чимало розмов в мережі. Alyona Alyona переконана, що якщо людина заробила ці кошти сама, то вона нікому нічого не винна.
Коли починають рахувати чужі гроші, шик і достатки – я чую галас!.. Хтось підписаний на людей з високим достатком, щоб мотивуватися і надихатися. А хтось – щоб рахувати їхні статки і дорікати їм за великі доходи,
– зазначила реперка.
Зірка наголосила, що її думка не стосується заробітків політиків. Вона розуміє, що хтось, можливо, використав би ці кошти по-іншому, але це не її справа, як і не справа тих, хто осуджує чи заздрить.
До слова, провокативне фото Alyona Alyona, де вона пародіювала знімок американської артистки Lizzo в українському прапорі, повністю оголившись, тепер зникло з її інстаграм-сторінки. Схоже, обурення українців та виправдання реперки змусили команду артистки прибрати фото з мережі.
Важливо Олена Мозгова розкритикувала голе фото Alyona Alyona, де реперка прикрилась прапором
Кого ще спародіювала "голими" знімками реперка?
- Надю Дорофєєву;
- Бейонсе;
- Майлі Сайрус.