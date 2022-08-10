Alyona Alyona приїхала до України та засвітилась на київському вокзалі
Джерело:інстаграм Alyona Alyona
Alyona Alyona після кількох місяців у Європі нарешті приїхала до України. Вона показалась на столичному вокзалі, де вдало лунала пісня "Києве мій".
Реперка Alyona Alyona не покидала Україну через початок повномасштабного вторгнення, а виїхала лише для того, щоб проводити благодійні концерти та висвітлювати події війни для європейців. Днями вона повернулась додому.
Зверніть увагу Олексій Дурнєв емоційно закликав переходити на українську й відмовитися від "контенту для бидла"
Alyona Alyona повернулась в Україну
Виконавиця повідомила, що приїхала до Києва. Спершу вона отримала довгоочікуване повідомлення "З поверненням в Україну", яке показала в інстаграмі.
Alyona Alyona в Україні / Фото з інстаграм-сторіз
Також реперка показалась на вокзалі в Києві. Столиця зустріла артистку піснею "Як тебе не любити, Києве мій", що дуже зворушило Alyona Alyona.
Alyona Alyona в Україні / Фото з інстаграм-сторіз
Зірки, які днями повернулись в Україну
- Співачка Слава Камінська, яка за кордоном не долучалась до благодійних заходів, приїхала до Києва та зробила селфі у під'їзді. Вона розповіла, як реагує на сирени.
- Артистка Надя Дорофєєва також повернулась до столиці. Вона відвідала улюблені місця Києва та зустрілась з дизайнеркою Катею Сільченко.