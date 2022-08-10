Alyona Alyona приїхала до України та засвітилась на київському вокзалі

Alyona Alyona після кількох місяців у Європі нарешті приїхала до України. Вона показалась на столичному вокзалі, де вдало лунала пісня "Києве мій".

Реперка Alyona Alyona не покидала Україну через початок повномасштабного вторгнення, а виїхала лише для того, щоб проводити благодійні концерти та висвітлювати події війни для європейців. Днями вона повернулась додому.

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Alyona Alyona повернулась в Україну

Виконавиця повідомила, що приїхала до Києва. Спершу вона отримала довгоочікуване повідомлення "З поверненням в Україну", яке показала в інстаграмі.



Alyona Alyona в Україні / Фото з інстаграм-сторіз

Також реперка показалась на вокзалі в Києві. Столиця зустріла артистку піснею "Як тебе не любити, Києве мій", що дуже зворушило Alyona Alyona.



Alyona Alyona в Україні / Фото з інстаграм-сторіз

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