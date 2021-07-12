Єдиний і останній, – Alyona Alyona пошкодувала про трек з російським гуртом "Каста"

У червні Alyona Alyona заспівала з гуртом "Каста", який виступав в окупованому Криму. Після цього на реперку звалився шквал критики. Вона встигла пошкодувати про цю колаборацію, хоч вважає російський колектив опозиційним.

В особистому профілі з 400-тисячною аудиторією Alyona Alyona розповіла, що співпрацю їй пропонували десятки артистів з Росії, однак вона погодилася лише на фіт з "Кастою". За словами зірки, це тому, що вони боряться проти путінського режиму.

До теми Alyona Alyona записала трек з російським гуртом "Каста", який виступав в окупованому Криму

"Каста – один з небагатьох музичних гуртів Росії, який відкрито протестує проти путінського режиму, випускає кліпи в підтримку революції в Білорусі, а учасники гурту постійно ходять на мітинги і відкрито говорять про свою позицію. Вони одні з небагатьох, хто сказали "нам соромно за Росію", коли в нас анексували Крим", – написала реперка.

Alyona Alyona додала, що на неї безпідставно звалили відповідальність за стосунки "Касти" зі скандальними російськими артистами – Бастою і Рем Діггою, треки з якими ввійшли до нового альбому гурту.

Я роблю висновки й тепер розумію, що мій з ними фіт – єдиний і останній фіт з артистом з Росії. Навіть опозиційним,

– заявила Alyona Alyona.

Реперка додала, що за роки музичної кар'єри жодного разу не з'явилась в Росії. Крім того, вона виправдалась за співпраці з іншими росіянами – шоу "Вписка" та Олександром Гудковим, який з'явився в її кліпі на пісню Dancer.

"Якщо говорити про Росію, то ми принципово туди жодного разу не їздили ні для інтерв'ю, ні для концертів, хоч пропозицій вагон. Якщо хтось приїздив в Україну, й СБУ їх пропускала – ми могли співпрацювати, але принципово українською мовою. Ніяких фінансових умов і рублів ніколи не було", – висловилась Alyona Alyona.