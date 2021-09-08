Alyona Alyona нарешті зізналась, як познайомилась з бойфрендом

У День закоханих цьогоріч Alyona Alyona оголосила, що більше не самотня. Свого бойфренда реперка тримає в таємниці. За останні пів року пара встигла з'їхатися, однак лише зараз зірка зізналась, як вони познайомились.

Одразу після оголошення про нові стосунки Alyona Alyona розповіла, що її хлопець – інтернет-персона. Жодних інших деталей артистка не розсекретила. Як стало відомо тепер, пару звела шоу-бізнесова діяльність.

Гаряча тема Жила в них, – Alyona Alyona розповіла, як познайомилась з батьками бойфренда

Познайомились ми випадково на одному з заходів нашої команди. А потім, оскільки він веде блогерську, тіктокерську діяльність, ми запрошували його генерувати ідеї для нових треків,

– пригадала реперка.

Однак спочатку в Alyona Alyona та Дениса були лише робочі стосунки. Тільки після двох місяців творчої співпраці між ними промайнула іскра.

"Це (знайомство – ред. Showbiz 24) було в листопаді, а зустрілись ми на каву в січні", – зауважила зірка.

журналісти нібито розсекретили таємничого бойфренда Alyona Alyona. Обранцем реперки в ЗМІ назвали репера-початківця та блогера Дениса, який відомий під ніком YOXDEN.

Реперка відмовляється коментувати чутки й розповідає лише те, що коханий значно молодший за неї, а до Києва переїхав з Запоріжжя.

"У певних колах він відомий. Я не скажу, що це блогер-мільйонник, але скажу, що набагато молодший, ніж я", – поділилась 30-річна Alyona Alyona.

Alyona Alyona з бойфрендом Денисом / Фото з інстаграму реперки