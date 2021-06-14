Як виглядала Alyona Alyona в дитинстві та юності: фото зірки ще до популярності

Українська реперка Alyona Alyona (Альона Савраненко) 14 червня відзначає своє 30-річчя. Всього кілька років тому вона стала однією з перших зірок України, а до цього вона працювала звичайною вихователькою у дитячих садках. Як зірка виглядала раніше – дивіться далі.

Трішки біографії

Хоч артистка Alyona Alyona народилась на Кіровоградщині, свої дорослі роки вона провела на Київщині. Після закінчення університету у Переяславі вона пішла працювати вихователькою у дитячий садок, що в Баришівці Броварського району. Вона також працювала завідувачкою дитсадка в селі Дернівка під Києвом.

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Але її життя незворотно змінилось у 2018 році, коли вона опублікувала свій яскравий дебютний кліп під назвою "Рибки". Хоч вона вже 15 років пише тексти для пісень та з дитинства цікавилась музикою і комп'ютерною графікою, визнання до неї прийшло лише кілька років тому. Вона покинула роботу у дитячому садку, переїхала у Київ і з того часу почала випускати музичні хіти та альбоми. На її рахунку 4 альбоми: "Пушка" (2019), "В хаті МА" (2019) і Galas (2021).

Alyona Alyona також створила кілька колаборацій з українськими зірками: Джамалою, гуртом Kalush, Святославом Вакарчуком та багатьма іноземними реперами. Реперка визнана найцікавішим новим виконавцем Європи за версією The New York Times у 2019 році, а ще вона увійшла у список найбільш перспективних реперок за версією Highsnobiety. Українська зірка співає виключно українською мовою, завжди порушує у своїх піснях актуальні проблеми сучасності та виступає у соціальних проєктах.

Дитячі фото Alyona Alyona

Редакція Showbiz 24 пропонує переглянути милі дитячі та підліткові фото артистки, які вона сама публікувала у своєму інстаграмі.



Маленька Альона Савраненко під новорічною ялинкою / Архівне фото з інстаграму Alyona Alyona



Alyona Alyona на подвір'ї на Кіровоградщині / Архівне фото з інстаграму реперки



Школярка Альона з мавпочкою / Архівне фото з інстаграму Alyona Alyona



Alyona Alyona у школі з підручником / Фото Slukh.ua



Alyona Alyona у підлітковому віці / Архівне фото з інстаграму Alyona Alyona



Alyona Alyona у підлітковому віці / Архівне фото з інстаграму реперки



Юна Альона Савраненко / Архівне фото з інстаграму Alyona Alyona