Наприкінці виступу української реперки трапилась стрілянина. Наразі відомо про декількох постраждалих.

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Стрілянина на фестивалі в Нідерландах

За словами виконавиця, під час виконання передостанньої пісні вона помітила, що незначна частина людей почала кудись бігти. Alyona Alyona подумала, що вони вирішили послухати когось з інших артистів, котрі виступали в цей день. Однак, як виявилось, на фестивалі почалася стрілянина. Про це реперці розповів один із її шанувальників, який став свідком цього інциденту.

На фестивалі було дві стрілянини. Під час першої ніхто не постраждав, а от під час другої – троє людей. Поліція Роттердама зазначає, що правоохоронці кілька разів вистрілили в людину, яка на фестивалі відкрила вогонь,

– повідомила Alyona Alyona.



Подробиці про стрілянину на фестивалі в Роттердамі / Скриншот з інстаграм-сторіс Alyona Alyona

Реперка зазначила, що після стрілянини захід не зупинили. Інші артисти продовжили виступати, ніби нічого й не відбулося. До того ж співачка поділилася, що загалом організація події була не найкраща. Alyona Alyona мала виступати 30 хвилин, натомість співала вона всього 17.