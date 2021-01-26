Російських співачок Альону Апіну та Юлію Беретту внесли до "чорного списку" Мінкульту

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, поповнився двома громадянками Росії. Зірка 90-х та авторка хіта "Электричка" Альона Апіна й ексучасниця гурту "Стрелки" Юлія Беретта потрапили до "чорного списку" Мінкульту.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України

Російських співачок було включено до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, 22 січня з подання Служби безпеки України, яке надійшло до Мінкульту 14 січня.

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Варто додати, що процедура здійснюється автоматично, адже Міністерство культури та інформаційної політики України не може самостійно вирішувати "включати" чи "не включати" осіб до "чорного списку". Це відбувається на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Наразі в переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, 159 діячів культури.

Альона Апіна та Юлія Беретта потрапили до "чорного списку" Мінкульту

Колишня солістка популярного в 90-х гурту "Комбинация" Альона Апіна навесні 2019 року в інтерв'ю німецькому виданню висловила неоднозначну позицію щодо приналежності Криму.

"Наш Крим, не наш Крим – у мене дуже складне ставлення до цих подій. З одного боку, звичайно, він наш, а з іншого боку, звичайно, він не наш. Звичайно, хочеться, щоб він був наш, і хочеться, щоб ми все це вирішили якось полюбовно", – поділилась думками авторка хітів "Электричка" та "Леха".

Нагадаємо, 2017 року після концерту в Архангельську на тлі напису "Крым наш" Альона Апіна вперше потрапила базу "Миротворця" та отримала заборону на в'їзд в Україну. Тоді зірка пояснила, що "не дивиться, що на заднику написано".

Натомість Юлія Беретта (справжнє ім'я – Юлія Глєбова) після окупації Криму неодноразово відвідувала півострів та висвітлювала поїздки в соціальних мережах. Остання подорож російської артистки в Крим відбулась 2020 року. Там вона відпочивала з 5-річним сином Володимиром.