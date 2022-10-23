Як з'ясувалося, Альона Алимова довго чекала, коли зможе публічно розповісти про полоненого брата, і лише 22 жовтня розмістила пост в інстаграмі, згодивши всі деталі з його керівництвом. 29-річний Олексій Портний прослужив патрульним поліцейським усього 5 місяців, а 10 березня його взяли в полон у Маріуполі. Зараз він у Калінінській виправній колонії в Горлівці.

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Брат зірки "Коли ми вдома" в російському полоні

Сьогодні 225 день його полону, наших сподівань та молитов. Зовсім нещодавно з ним дозволили переписку, я раділа крізь сльози… Поїхавши 10 березня на евакуацію мирного населення Маріуполя, потрапив у полон. І вже 7 місяців перебуває там. Жодна організація не дає відповіді,

– розчулила Альона Алимова.

Вона попросила про максимальний розголос, аби "начальство та відповідні органи звернули увагу".

Ті, хто бережуть наш спокій, повинні перебувати вдома і нести службу,

– наголосила Альона Алимова.

Альона Алимова з полоненим братом Олексієм​ / Фото з інстаграму акторки

У коментарях зірку ситкому "Коли ми вдома" підтримали шанувальники:

"Альоно, він обов'язково повернеться додому. Обіймаю тебе";

" Ми молимось за брата";

"Господи, нехай повернеться живим-здоровим якнайшвидше";

"Сподіваємося на швидке повернення! Тримайся, Альонко";

"Тримайтесь, все буде добре".

Що відомо про Альону Алимову

Альона Алимова – українська акторка театру та кіно, режисерка та кліпмейкерка родом з Маріуполя. Вона закінчила факультет режисури кіно і телебачення Київського національного університету культури і мистецтв, а кар'єру почала з кліпів Алана Бадоєва.

Найбільшу популярність Альоні принесла роль безтурботної блондинки-манікюрниці Каті в комедійному серіалі "Коли ми вдома". Її екранним чоловіком був Костянтин Войтенко. Вона також зняла короткометражні фільми "Лавсторі" і "Красива жiнка", який став призером Одеського кінофестивалю 2012 та учасником New York film festival 2013.

Альона Алимова зіграла в серіалах "Розлучення і дівоче прізвище", "Колишня", "Джамайка", "Поцілунок", "Онлайн" та в музичному фільмі для дітей "Прикольна казка".