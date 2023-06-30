Алла Костромічова вдруге стала мамою: перше фото та стать малюка

Українська модель Алла Костромічова потішила радісною новиною - вона вдруге стала мамою. Також знаменитість повідомила ім'я дитини.

Алла Костромічова, яка в травні повідомила про другу вагітність, вже народила донечку. До того ж модель разом зі своїм чоловіком Джейсоном Капоне виховують 7-річного сина Сальваторе.

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Як звати новонароджену доньку Алли Костромічової

Модель поширила фото стопи дитини у її з чоловіком долонях.

Аврора,

– зазначила під фото жінка.

Під фото новоспечені батьки отримали вже безліч привітань. Зокрема, від українських зірок:

українська ведуча Леся Нікітюк написала: "Вітаюю";

написала: "Вітаюю"; співачка MamaRika : "Аааааа. Вітаємо. Яке щастя";

: "Аааааа. Вітаємо. Яке щастя"; Вєра Брєжнєва : "Вітаю";

: "Вітаю"; Ірина Монатік : "Вітаємо з надзвичайним щастям";

: "Вітаємо з надзвичайним щастям"; зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару: "Вітаю. Я рада за тебе".

Знаменитості, які нещодавно стали батьками