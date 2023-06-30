Алла Костромічова вдруге стала мамою: перше фото та стать малюка

30 червня 2023, 10:22
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Алла Костромічова

Українська модель Алла Костромічова потішила радісною новиною - вона вдруге стала мамою. Також знаменитість повідомила ім'я дитини.

Алла Костромічова, яка в травні повідомила про другу вагітність, вже народила донечку. До того ж модель разом зі своїм чоловіком Джейсоном Капоне виховують 7-річного сина Сальваторе.

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Як звати новонароджену доньку Алли Костромічової

Модель поширила фото стопи дитини у її з чоловіком долонях.

Аврора,
– зазначила під фото жінка.

Під фото новоспечені батьки отримали вже безліч привітань. Зокрема, від українських зірок:

  • українська ведуча Леся Нікітюк написала: "Вітаюю";
  • співачка MamaRika: "Аааааа. Вітаємо. Яке щастя";
  • Вєра Брєжнєва: "Вітаю";
  • Ірина Монатік: "Вітаємо з надзвичайним щастям";
  • зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару: "Вітаю. Я рада за тебе".

Знаменитості, які нещодавно стали батьками

  • Український письменник Андрій Любка вдруге став батьком доньки. Дівчинку назвали Ярина.
  • Учасниця "Холостяка-11" Ліза Крутікова народила сина, якого звати Дені.
  • Танцівник Максим Чмерковський та його дружина Пета Маргатройд стали батьками вдруге. Поки подружжя не розсекречує стать та ім'я дитини.
  • Голлівудський актор та режисер Аль Пачіно, якому вже 83 роки, вчетверте став батьком. Його кохана Нур Альфалла народила йому сина.
  • Принцеса Євгенія вдруге стала мамою. Жінка народила хлопчика, якого назвали Ернест.
  • Снайперка Євгенія Емеральд також стала мамою вдруге. У неї з чоловіком Євгеном народилася донька.

 

 

Автор: Софія Хомишин