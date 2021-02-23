Алла Костромічова стала жертвою шахраїв: як обдурили модель

Знаменита українська модель та суддя шоу "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова зізналась, що стала жертвою аферистів. Вони пропонували шанувальникам моделі перейти за посиланням, яке допоможе виграти велику суму грошей.

Щоразу більше українських зірок стають жертвами аферистів. Вони прикриваються іменами знаменитостей, щоб зламати акаунти їхніх довірливих прихильників. Наступною жертвою стала Алла Костромічова, повідомляє пресслужба "Нового каналу".

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Алла Костромічова стала жертвою аферистів

У гонитві за легкою наживою шахраї готові на все, а віртуальна анонімність лише грає їм на руку. Цього разу мішенню шахраїв стала Алла Костромічова – ведуча проекту "Супер Топ-модель по-українськи" та українська модель зі світовим ім'ям.

Інтернет-злодії надсилали прихильникам зірки повідомлення, де потрібно було натиснути на посилання, щоб виграти 200 тисяч гривень. Однак Алла Костромічова заявила, що таких розграшів не влаштовувала.

"Вам могло прийти таке повідомлення: "Вітаємо! Вам пощастило! Вас вибрали фіналістом розіграшу від Алли Костромічової за підтримки соціальної мережі інстаграм. Можливий приз кожному учаснику – до 200 тисяч гривень на карту протягом доби або інші призи! Щоб узяти участь у конкурсі, потрібно прийняти запит цього повідомлення й перейти за посиланням нижче!". Це шахрайство! Блокуйте й не ведіться", – попередила Алла Костромічова.

Ведуча іншого проєкту на Новому каналі – "Аферисти в сітях", Олена-Крістіна Лебідь попереджає: ставитися до повідомлень від незнайомих людей необхідно з максимальною обережністю.

Не переходьте за посиланнями, які невідомі люди надсилають вам в особисті повідомлення! За допомогою них зламують ваші акаунти!

– наголосила Олена-Крістіна Лебідь.

Вона зауважила, що ці посилання надсилають з інтригою, щоб людям захотілося на нього натиснути. "Ваш акаунт – це ваш віртуальний дім, зумійте його захистити!" – підсумувала ведуча.

Які зірки ставали жертвами аферистів

Українська співачка Злата Огнєвіч стала жертвою шахрая. Невідомий чоловік від її імені взяв передоплату за рекламу відомого бренду в розмірі 5 тисяч доларів (що становить близько 140 тисяч гривень).

Про шахраювання інтернет-злодіїв заявила і Світлана Тарабарова. Аферисти розіслали повідомлення про проведення співачкою "розіграшу". Вони пообіцяли приз – 80 тисяч гривень, якщо користувачі перейдуть за посиланням нижче. Однак зірка не має жодного відношення до цих розіграшів.