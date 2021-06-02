Ведуча програми "Супермодель по-українськи" є справжньою світовою зіркою. Вона підкорює публіку бездоганною фігурою та впевненою ходою. Еротичні фото Алли Костромічової набирають шалену кількість вподобань та коментарів. Та цього разу знаменитість вирішила показати справжнє тіло без фільтрів та ретуші.

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Відверте відео Алли Костромічової

Модель позувала перед камерою у чорній спідній білизні. Вона демонструвала фігуру з усіх боків, нібито хизуючись принадами. Та зірка згодом показувала й неідеальні деталі свого тіла: невеликий животик з обвислою шкірою, пігментні плями на спині та мозолі на руках.

Так Алла Костромічова хотіла довести, що бездоганних тіл не існує, а соромитися своєї справжньої фігури не потрібно.

Ти гортаєш стрічку і думаєш, що всі, крім тебе, ідеальні. З тобою все гаразд, повір,

– додала модель.

Реакція мережі

Відеоролик набрав величезну кількість переглядів та позитивних коментарів. Шанувальники Алли Костромічової підтримали знаменитість та погодилися з головною ідеєю публікації. Не утрималися від слів й інші зірки: Джамала, MamaRika і Даша Астаф'єва.