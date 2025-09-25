Про такі зміни у житті акторка повідомила у соцмережах і показала фото, ймовірно, перед операцією, пише Showbiz 24 з посиланням на допис в інстаграмі.

Цікаво Олена Зеленська і Меланія Трамп зустрілися у Нью-Йорку

Жінка пояснила, що причина позбуття імплантів – "відпустити хибні наративи та повернути собі справжнє відчуття жіночності". Мілано пише, що вона опинилась у "пастці" нав'язаних стереотипів про сексуальне та красиве тіло, яке можна отримати тільки за допомогою хірургічних втручань. Тому видалення імплантів – це можливість позбутись цих неправильних уявлень.

Я відпускаю тіло, яке сексуалізували, яке зазнало зневаги, у яке я вірила як у необхідність, щоб бути привабливою, коханою, успішною, щасливою,

– написала зірка.

Алісса Мілано видалила грудні імпланти / Фото з інстаграму акторки

Водночас акторка зазначила, що не засуджує жінок, які вирішили зробити собі імпланти, адже для більшості з них це може бути шлях до свободи та впевненості. За її словами, кожен має власне сприйняття краси та вдається до необхідних процедур чи інших втручань, щоб досягти бажаного результату.

Те, що для мене є хибним наративом, може бути цілком правильним для когось іншого, і я надзвичайно рада, що ми всі можемо знаходити свою жіночність і спокій на власних умовах,

– йдеться у заяві.

Алісса Мілано зазначила, що сьогодні почуває себе такою, якою є насправді. "Сьогодні я вільна", – підсумувала акторка.

Також декілька годин тому знаменитість відредагувала свій допис, зазначивши, що їй зручно у ліжку і вона їсть їжу, яку приготувала їй мама. Шанувальникам і друзям подякувала за слова підтримки.

