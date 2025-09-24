Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров, передає Showbiz 24.

До речі Зустрінеться із ввічливості, – радник першої леді США про зустріч з Оленою Зеленською

Двостороння зустріч перших леді України та США була вчора. Команда Олени Зеленської вийде з комутацією з деталями,

– зазначив Никифоров.

Зауважимо, що в Нью-Йорку розпочалася 80-та ювілейна Генасамблея ООН. Раніше радник Меланії Трамп заявив, що вона зустрінеться з Зеленською "з ввічливості", тим самим применшивши значення зустрічі, пише CNN.

Правда в тому, що пані Зеленська кілька разів зверталася до Меланії, щоб домовитися про зустріч, але двосторонньої зустрічі не було,

– сказав він в ефірі Fox News.

Олена Зеленська взяла участь у заходах на полях 80-ї Генасамблеї ООН