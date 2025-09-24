Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров, передає Showbiz 24.
Двостороння зустріч перших леді України та США була вчора. Команда Олени Зеленської вийде з комутацією з деталями,
– зазначив Никифоров.
Зауважимо, що в Нью-Йорку розпочалася 80-та ювілейна Генасамблея ООН. Раніше радник Меланії Трамп заявив, що вона зустрінеться з Зеленською "з ввічливості", тим самим применшивши значення зустрічі, пише CNN.
Правда в тому, що пані Зеленська кілька разів зверталася до Меланії, щоб домовитися про зустріч, але двосторонньої зустрічі не було,
– сказав він в ефірі Fox News.
Олена Зеленська взяла участь у заходах на полях 80-ї Генасамблеї ООН
Володимир і Олена Зеленські виступили на засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Вони закликали світ сприяти поверненню наших дітей, яких незаконно депортувала Росія, додому.
Також перша леді України взяла участь у спеціальному заході про ментальне здоров’я. Вона розповіла партнерам про досвід побудови Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?".