Зірка "Усі жінки – відьми" поділилась чесним фото без макіяжу у день 50-річчя

Американська акторка Аліса Мілано 19 грудня відзначила свій 50-й день народження. Улюблениця 2000-х із серіалу "Усі жінки – відьми" показала, як вона виглядає в особливий для неї день.

У день 50-річчя. Аліса Мілано приміряла домашню футболку бейсбольного клубу "Нью-Йорк Янкіз" та зручно вмостилась на дивані. Вона не зробила жодного макіяжу чи зачіски, аби показати, якою красивою може бути жінка у будь-якому віці.

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Це 50. Без фільтрів. Без ефектів. Без будь-якого макіяжу. Я проведу цей день так само, як і щодня. Я багато рухатимусь, багато любитиму, буду корисною і чекатиму на благословення. Я щаслива бути тут. Прямо тут. Зараз. Попереду ще багато цікавого! Дякуємо за всю вашу підтримку та привітання. Далі буде,

– щиро написала Аліса Мілано.



Аліса Мілано святкує 50-річчя / Фото з інстаграму акторки

Реакція мережі

У коментарях до знімка фанати засипали акторку приємними коментарями та зазначили, що вік не підвладний їй. Серед них було чимало зіркових колег та друзів акторки:

"З днем народження!!!";

"Чудова. Бажаю вам усіх благ протягом наступних п’ятдесяти!";

"З днем народження! Ти маєш чудовий вигляд";

"Тобі 50!!! Як так? У тебе все ще дитяче обличчя, гарне";

"З днем народження, Аліса!!! Багато з нас відчувають, що ми "виросли" з вами. Ви ніколи не припиняли показувати нам, як бути собою. І тепер я в захваті від того, що мені 50 з тобою! Я кажу абсолютно щиро: я ніколи не почувалась сильнішою, сміливішою, задоволенішою і красивішою, ніж цього року, відколи мені виповнилося 50 у липні";

"Найщасливіший день народження. Добре прожите життя в 50. Крім того, ти виглядаєш на 12!".

Зазначимо, що за свою кар'єру у кіно Аліса Мілано народилась у Брукліні в сім'ї американців італійського походження. Прославилась ролями Саманти Міселлі в серіалі "Хто тут бос?", Дженіфер Мачині в телесеріалі "Район Мелроуз" та Фібі Галлівел в серіалі "Усі жінки — відьми". Жінка є послом доброї волі ООН та підтримала Україну у час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Мілано є також активним прихильником PETA та сповідує вегетаріанство. Жінка вдруге одружилась зі спортивним агентом Девідом Багліарі, від якого народила сина і доньку.