В день 50-летия. Алиса Милано примерила домашнюю футболку бейсбольного клуба "Нью-Йорк Янкиз" и удобно устроилась на диване. Она не сделала ни одного макияжа или прически, чтобы показать, какой красивой может быть женщина в любом возрасте.

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Это 50. Без фильтров. Без эффектов. Без всякого макияжа. Я проведу этот день так же, как каждый день. Я буду много двигаться, много любить, буду полезной и буду ждать благословения. Я счастлива быть здесь. Прямо здесь. Теперь. Впереди еще много интересного! Спасибо за всю вашу поддержку и приветствие. Продолжение следует,

– искренне написала Алиса Милано.



Алиса Милано празднует 50-летие / Фото из инстаграмма актрисы

Реакция сети

В комментариях к снимку фанаты засыпали актрису приятными комментариями и отметили, что возраст не подчинен ей. Среди них было немало звездных коллег и друзей актрисы:

"С Днем рожденья!!!";

"Великолепная. Желаю вам всех благ в течение следующих пятидесяти!";

"С днем рождения! Ты прекрасно выглядишь";

"Тебе 50!!! Как так? У тебя все еще детское лицо, хорошенькое";

"С днем рождения, Алиса!!! Многие из нас чувствуют, что мы "выросли" с вами. Вы никогда не прекращали показывать нам, как быть собой. И теперь я в восторге от того, что мне 50 с тобой! Я говорю абсолютно искренне: я никогда не чувствовала себя сильнее, смелее, довольнее и красивее, чем в этом году, когда мне исполнилось 50 в июле";

"Самый счастливый день рождения. Хорошо прожитая жизнь в 50. Кроме того, ты выглядишь на 12!"

За свою карьеру в кино Алиса Милано родилась в Бруклине в семье американцев итальянского происхождения. Прославилась ролями Саманты Миселли в сериале "Кто здесь босс?", Дженнифер Мачини в телесериале "Район Мелроуз" и Фиби Галливел в сериале "Все женщины – ведьмы". Женщина является послом доброй воли ООН и поддержала Украину во время полномасштабного вторжения России в Украину Милано является также активным поклонником PETA и исповедует вегетарианство. Женщина вторично вышла замуж за спортивного агента Дэвида Баглиари, от которого родила сына и дочь.