Список величезний: Аліна Шаманська розсекретила, скільки пластичних операцій зробила

Блогерка Аліна Шаманська вже не раз наважувалася на зміни в зовнішності. Виявляється, дівчина робила багато пластичних операцій. Їй навіть вдалося безкоштовно зробити ринопластику.

Блогерка зараз не шкодує про те, що змінила зовнішність. Аліна сприймала ринопластику була як свято – вона для цього навіть купила мереживну сукню та червоні туфлі.

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Як Шаманська змінювала зовнішність

Дівчина зізнається – багато чого змінювала у своїй зовнішності. Вона перерахувала всі свої пластичні операції.

Я оцінювала себе об'єктивно, якщо я буду такою повною і в мене будуть жовті зуби, хто візьме мене в кадр?.. Я зробила ринопластику, видалила грудки Біша, це жир у щічках, який видаляють,

– поділилася Аліна.

Крім того, Шаманська зробила блефаропластику — забрала мішечки під очима, а також хейлопластику.

"Я хотіла природно, щоб трохи збільшилася губа, і зробила операцію, підняла губу, а потім вже трохи підколола. Але більше нічого не буду робити, я вже зупинилася", — розповіла вона.

Як Шаманська безкоштовно зробила ринопластику

Блогерка пояснила, що ринопластику зробила безкоштовно завдяки своїй роботі на телебаченні. Адже на той час в неї не було грошей, вона жила на 3 тисячі в місяць і мріяла про ринопластику.

Шаманська вирішила показати цю операцію по телебаченню. Тоді вона прийшла до директора телеканалу і запропонувала свою ідея, він погодився.

Тоді я знайшла найдорожчу клініку Києва, зайшла до пластичного хірурга і сказала, що у мене є мрія і пропозиція. Сказала, що я працюю на телеканалі "Тоніс", і у мене є ідея, я пропоную вам зробити операцію в ефірі. І він каже: "Давай",

– пригадала Аліна.

Дивіться інтерв'ю з Аліною Шаманською: відео

До речі, зараз Шаманська живе з сином в США. Виявляється, кожного місяця вона витрачає щонайменше 2 тисячі доларів на їжу, ще 2500 доларів – на оренду квартири. Загалом життя в Америці обходиться Аліні у понад 5,5 тисяч доларів, вона навіть економить.