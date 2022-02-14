Alina Pash підробила довідку від прикордонників про поїздку в Крим, – Стерненко

Скандал навколо Національного відбору Євробачення-2022 не вщухає, і активіст Сергій Стерненко переконаний, що довідка про сухопотній перетин кордону у Крим Alina Pash є сфальсифікованою. На це він вказав низку причин.

Напередодні представники переможниці відбору Alina Pash надали публіці начебто підтвердження про те, що артистка їздила в Крим у серпні 2015 року через адмінкордон у Херсонській області. Але Стерненко стверджує, що "документ від ДПСУ" – фейк.

Зверніть увагу Скандал на Нацвідборі: чи може Alina Pash представляти Україну на Євробаченні-2022

"Я маю дуже серйозні та обґрунтовані підстави стверджувати, що "довідка", оприлюднена командою Alina Pash, є підробленою. З власних джерел як в ДПСУ, так і в інших структурах мені стало відомо, що за вказаний період, а саме у серпні 2015 року Alina Pash відвідувала окупований Крим саме через територію держави-окупанта", – наголосив блогер.

Він додав, що артистка 11.08.2015 рейсом Київ – Москва покинула територію України і повернулась авіарейсом Домодєдово – Київ 14.08.2015, тобто через три дні. У Криму вона начебто побувала 12 серпня. За його словами, після прибуття до Москви, скориставшись російськими авіалініями, співачка потрапила в окупований Крим, порушивши правила перетину державного кордону України.

Стерненко вимагає, аби Державна прикордонна служба України перевірила документ та виступила із заявою про фальсифікацію "довідки", оскільки підробка документів є кримінальним правопорушенням.

Суспільне зобов'язане скасувати результати добору на Євробачення. Бо коли Україну представлятиме любителька Росії, що незаконно їздила в Крим та порушувала правила відбору, ще й фабрикуючи документи – це національна ганьба,

– переконаний активіст.



Стерненко стверджує про фальсифікацію документів Alina Pash / Фото з фейсбуку активіста

Чому Alina Pash надала довідку про перетин кордон з Кримом

Згідно з оновленими правилами відбору, учасники конкурсу не можуть брати у ньому участь, якщо раніше незаконно відвідували окупований Крим через територію Росії.

Законно потрапити на окуповану територію можна лише через пункти пропуску ДПСУ. Будь-які візити до Криму з території РФ є протиправними.

Відомо, що у 2015 році артистка виступала на весіллі української дівчини в Криму. В інтерв'ю Каті Осадчій Аліна розповідала, що літала туди з Москви. Мовляв, "не могла коригувати цей момент і була безсила".

Перед фіналом Нацвідбору фанати конкурсу пригадали їй це візит. Тоді Аліна назвала скандал "заказухою" і розповіла нові деталі поїздки. Вона заявила, що не літала на окупований півострів, а їхала туди автобусом з України. У Москві Паш начебто була, але це сталося під час пересадки, коли летіла зі Стамбула.