Аліна з "Холостяка-10" відповіла дівчатам, які скаржаться на умови шоу: "Ніхто нікого не тримає"

Учасниця 10 сезону "Холостяка" Аліна Ляшук прокоментувала скандали в 12 сезоні. Вона запевняє, що кожна дівчина виходить з зони комфорту в шоу, і це нормально.

Учасниця 10 сезону шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком прокоментувала скандальні заяви дівчат про проєкт. Вона заступилась за головного героя, редакторів й організаторів.

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Аліна Ляшук висловилась про контракт на "Холостяку"

Співачка й блогерка Аліна Ляшук поділилась, що учасниці мають можливість спокійно прочитати контракт. До того ж якщо хтось не хоче ділитися певною інформацією про себе – вона й не буде звучати в проєкті, якщо її не надати.

"Після того, що прочитала від учасниць – хочу розповісти: 1. Контракт із рук ніхто не вириває! Мені, наприклад, його дали у двох примірниках! І я його сиділа і вичитувала! 2. Якщо ви про себе не надали, не сказали, не написали інформації, яку б не хотіли, щоб про вас звучала – і не буде! Про неї ніхто не дізнається, якщо ви самі не сказали чогось такого і самі себе не спровокували".

, колишня учасниця 12 сезону Анастасія Кузьмінська розповіла, що підписувала контракт поспіхом на колінах перед першим епізодом. Коли ж вона дала прочитати документи адвокату – той назвав контракт "рабським".

Ви йшли на шоу, де виходити із зони комфорту – це звичайна справа! Ми теж не спали по 2/3 діб! Звичайно це складно: фізично, емоційно це виснажує і кожен організм реагує по-різному. Але ніхто не тримає нікого, кожен йде туди за власним бажанням та волею! Виходьте зараз достойно з того, що показують,

– підсумувала Аліна.

Аліна з "Холостяком" / Фото з інстаграму Аліни Ляшук

Хто ще заступився за "Холостяка"

Після обурливих реакцій дівчат за головного героя та ведучого заступилась Христина Решетник. Вона теж сказала, що "дівчата знають, куди йдуть".

"Це – традиційна практика, коли дівчина залишає проєкт в перших серіях – винні усі, окрім неї самої. Вважаю, треба завжди шукати причину в собі. Дівчата добре знають, куди йдуть, і що все таємне, може стати явним. А щодо Гриші та команди – вони дуже круті та відкриті й завжди вболівають за кожну учасницю всім серцем", – писала дружина Решетника.

Однак наразі більшість засуджують проєкт, аніж відстоюють його. Наприклад, фіналіст "Холостячки" Олексій Тригубенко вважає Алекса Топольського жорстоким.