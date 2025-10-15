Та цього разу артистка пояснила, чому так робить, пише Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал "Люкс ФМ".
Не пропустіть Тоня Матвієнко відреагувала на скандальну заяву Рибчинського про порушення авторських прав
Хоч співачка й ніколи не розкривала імені коханого, однак казала, що чоловік є режисером фільмів, реклам та кліпів, дублює фільми та ігри англійською мовою.
А цими днями пояснила, чому віддає перевагу закритому особистому життю. Аліна каже, що потім просто не хоче виправдовуватись за кожні свої стосунки.
Всяке буває в житті: може щось не скластися. Ну, я ж не знаю, може, я загуляю, може, він. І що мені в цій ситуації робити? От мене серце обрало когось іншого, а потім сиди й пояснюй, що це я була поганою – і потім вся країна буде його жаліти, а казати, що я хренова. Або навпаки,
– підкреслила виконавиця.
Аліна Гросу з чоловіком / Фото з інстаграму співачки
Раніше у програмі "ЖВЛ" Гросу казала, що "вважає, що кохання стосується тільки двох людей і не варто стороннім втручатися в нього".
Що відомо про "таємничий шлюб" Аліни Гросу?
- Обручка на безіменному пальці виконавиці з'явилась ще восени 2023 року. Через деякий час з'явились перші фото з весілля. Відомо, що церемонія відбулася на березі океану, у Лас-Веґасі, на які були присутні тільки найближчі люди наречених.
- Ймовірно, обранцем Гросу став відомий російський актор – Роман Полянський.
- У вересні минулого року дівчину помітили у Нью-Йорку з Романом, що тільки посилило чутки про їхні стосунки.
- У жовтні російський актор знявся в новому кліпі Гросу на пісню "Брудні танці". У відео пара цілувалась.