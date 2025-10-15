Та цього разу артистка пояснила, чому так робить, пише Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал "Люкс ФМ".

Хоч співачка й ніколи не розкривала імені коханого, однак казала, що чоловік є режисером фільмів, реклам та кліпів, дублює фільми та ігри англійською мовою.

А цими днями пояснила, чому віддає перевагу закритому особистому життю. Аліна каже, що потім просто не хоче виправдовуватись за кожні свої стосунки.

Всяке буває в житті: може щось не скластися. Ну, я ж не знаю, може, я загуляю, може, він. І що мені в цій ситуації робити? От мене серце обрало когось іншого, а потім сиди й пояснюй, що це я була поганою – і потім вся країна буде його жаліти, а казати, що я хренова. Або навпаки,

– підкреслила виконавиця.

Аліна Гросу з чоловіком / Фото з інстаграму співачки

Раніше у програмі "ЖВЛ" Гросу казала, що "вважає, що кохання стосується тільки двох людей і не варто стороннім втручатися в нього".

Що відомо про "таємничий шлюб" Аліни Гросу?