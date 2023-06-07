Аліна Байкова рознесла відому модель, яка ходила з українським прапором: вона знялася для Росії

Українська модель Аліна Байкова прокоментувала появу бразильської колеги Маріанни Фонсеки на обкладинці журналу Numero Росія. Вона нагадала, як ще рік тому чіпляла дівчині синьо-жовту стрічку на підтримку України.

Французький журнал Numero – це один з небагатьох світових глянців, який працює в Росії після початку повномасштабного вторгнення. Знятися для обкладинки його червневого номера погодилася бразильська модель Маріанна Фонсека. Випуск з нею вийшов 5 червня – за день до того, як окупанти підірвали Каховську ГЕС. Це дуже обурило українську модель зі світовим ім'ям Аліну Байкову.

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Аліна Байкова розкритикувала бразильську модель за зйомку для росіян

Аліна Байкова засудила колегу за лицемірство та перевзування. Вона нагадала, що у травні 2022 року чіпляла Маріанні Фонсеці синьо-жовту стрічку на знак підтримки України, і та красувалася з нею на червоній доріжці Канського кінофестивалю. А через рік бразилійка знімається для російського глянцю, хай навіть з закордонною командою.

Учора Росія підірвала дамбу та ГЕС. Це жахлива екологічна катастрофа. А прихильниця України Маріанна гордо публікує свою нову обкладинку російського журналу. Є щось, що я не розумію в цьому житті?

– написала Аліна Байкова.

Аліна Байкова висловилася про Маріанну Фонсекі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Аліна Байкова попросила українців не "завалювати" дірект і писати все команді, яка працювала над обкладинкою для Numero Росія. Цікаво, що сама Маріанна Фонсека обмежила коментарі до дописів з фото, зроблених для окупантів. Вочевидь, це сталося після інстаграм-сторіс української моделі.

що відео з Канського кінофестивалю, де Аліна Байкова чіпляє стрічку з прапором України, розміщене на сторінці самої Маріанни Фонсеки. Ба більше, ці кадри вона брехливо прокоментувала: "Останні відео дуже особливі для мене".

Варто зауважити, що Маріанна Фонсека відома як модель купальників. Свій перший контракт вона підписала у 15 років і виходила на подіуми таких брендів – Dior, Timberland, Lancome.